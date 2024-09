Fotowettbewerb von CEWE und Photo+Adventure

Am 9. und 10. November öffnet die Photo+Adventure ihre Pforten in der in der Pyramide Vösendorf bei Wien. Zum Auftakt richten die Veranstalter der etablierten Fotomesse zusammen mit CEWE einen Fotowettbewerb unter dem Motto „Abenteuer“ aus.

Das weit gefasste Thema „Abenteuer“ nimmt Bezug auf die Ursprünge der Photo+Adventure und steht laut Veranstalter für die „Entdeckung neuer Perspektiven und einzigartiger Momente“. Es spielt keine Rolle, wo die eingereichten Bilder entstanden sind – egal ob in der Ferne oder direkt vor der Haustür, drinnen oder draußen, in den Bergen oder in der Stadt. Es geht darum, Erlebnisse und Eindrücke aus Vergangenheit und Gegenwart in beeindruckender und inspirierender Weise darzustellen.

Der Wettbewerb steht vom Hobbyfotografen biss zum Profi allen offen, vorausgesetzt wird jedoch, dass die Teilnehmer die uneingeschränkten Urheber- und Nutzungsrechte der eingereichten Bilder besitzen und deren Motive nicht den rechtlichen Bestimmungen des Ursprungslandes, rechtlichen Bestimmungen der Europäischen Union oder den Persönlichkeitsrechten abgebildeter Personen widersprechen. Bildbeiträge, die grob von den thematischen Vorgaben abweichen, können vom Veranstalter ausgeschlossen werden. Die Einreichfrist endet am 13. Oktober 2024.

Die eingereichten Bilder werden von einer Jury, bestehend aus mindestens vier unabhängigen Fachleuten, nach einem Punktesystem bewertet. Die 20 besten Teilnehmer werden gemeinsam mit einer Begleitperson zur Photo+Adventure 2024 eingeladen, wo die Preisverleihung stattfindet und die prämierten Fotos ausgestellt werden. Die Preisverleihung findet am 9. November 2024 im Rahmen der Photo+Adventure in der Pyramide Vösendorf statt.

Zu gewinnen gibt es einen Gutschein von Tamron im Wert von 500 Euro, einen Kneissl Touristik-Gutschein über 500 Euro und einen Compagnon Element Backpack 30L im Wert von 400 Euro. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und Preisen finden Sie auf der CEWE-Website.