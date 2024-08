BVPA-Webinar zu moderner Bildbeschaffung

Die effiziente und rechtssichere Beschaffung von Bildmaterial stellt sowohl erfahrene Profis als auch Neueinsteiger vor große Herausforderungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet der Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA) am 5. September 2024 ein umfassendes Webinar an, das sich gezielt an Fachkräfte in der Content-Beschaffung richtet. Von der Bildrecherche bis zur Rechteklärung – die Veranstaltung liefert eine praktische Guideline für den Medieneinkauf. Referent ist Alexander Karst, Mitbegründer der „Die Bildbeschaffer GmbH“.

Die Nutzung von Bild- und Bewegtbildmaterial ist in der Kommunikation von Unternehmen, Behörden und Werbeagenturen allgegenwärtig. Dabei geht es nicht nur um die visuelle Eignung des Materials, sondern auch um die rechtliche Absicherung und die Integration in bestehende Workflows. Alexander Karst, ein ausgewiesener Experte in der Bildbranche, wird in dem Webinar die wesentlichen Grundlagen vermitteln, die nötig sind, um den komplexen Anforderungen gerecht zu werden.

Inhalte des Webinars

Das Webinar, das von 14:00 bis etwa 16:00 Uhr stattfindet, gliedert sich in zwei Hauptteile. Zunächst werden die Basics der Bildbeschaffung behandelt: Lizenzmodelle, Rechteklärung und die richtige Dokumentation stehen hier im Fokus. Im zweiten Teil widmet sich Karst den aktuellen Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und deren Anwendungsmöglichkeiten in der Bildbeschaffung. Auch die laufenden Diskussionen zur Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten werden thematisiert.

Alexander Karst, der seit 1998 in der Bildbranche tätig ist und 2008 gemeinsam mit Michaela Koch die Bildbeschaffer GmbH gründete, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung. Seine Agentur ist spezialisiert auf Bildeinkauf, Recherche, Rechteklärung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Karst wird den Teilnehmern des Webinars praxisnahe Einblicke in die komplexen Prozesse der Bildbeschaffung geben.

Interaktive Teilnahme und technische Voraussetzungen

Das Webinar bietet eine interaktive Plattform: Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, über eine Chatfunktion Fragen zu stellen und sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen. Dies fördert den Dialog und ermöglicht eine aktive Mitgestaltung des Lernprozesses.

Die Online-Veranstaltung kann bequem vom internetfähigen PC oder Mac aus verfolgt werden. Der Preis für die Teilnahme beträgt 45 Euro zzgl. MwSt. für BVPA-Mitglieder und 90 Euro zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder. Unternehmen, die mehr als zwei Teilnehmer anmelden, erhalten einen Preisnachlass. Das Webinar wird von der picturemaxx AG unterstützt.

Interessierte können sich per E-Mail an [email protected] anmelden.