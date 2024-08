Adobe würdigt Fotografen, die sich für soziale Belange und den Naturschutz einsetzen

Anlässlich des World Photography Day am 19. August würdigt Adobe eine Reihe von besonders engagierten Fotografen, die ihr Metier dazu nutzen, auf gesellschaftliche Missstände oder Umweltprobleme aufmerksam zu machen und damit zu einem notwendigen Wandel beitragen. Hervorzuheben sind laut Adobe Christina Mittermeier, Kiliii Yuyan, Esther Havens, Cubby Graham, Sophie Gamand und Nicoline Patricia Malina.

Christina Mittermeier, eine der einflussreichsten Naturschutzfotografinnen, entdeckte ihre Leidenschaft für die Fotografie erst im Erwachsenenalter, um ihrer wahren Berufung nachzugehen: der Rettung der natürlichen Welt. Inspiriert von der Erkenntnis, dass Kunst, anders als Zahlen, Menschen tief berühren kann, widmet sie sich seit 30 Jahren der Fotografie als Mittel des Naturschutzaktivismus. Mittermeier gründete die International League of Conservation Photographers und SeaLegacy, um den Schutz der Natur durch visuelles Storytelling zu fördern. Ihr neuestes Projekt, das Buch „Hope“, soll Menschen inspirieren und ihnen Mut machen, Herausforderungen zu meistern.

Kiliii Yuyan, Sohn chinesisch-amerikanischer und ostasiatisch-indigener Eltern, nutzt seine vielfältigen kulturellen Erfahrungen in seiner Fotografie, die von Tierschutz bis hin zu indigenen Themen reicht. Er setzt sich dafür ein, das Verständnis über indigene Gemeinschaften und ihre enge Beziehung zur Natur zu verändern, da sie die effektivsten Naturschützer sind. Wie Christina Mittermeier nutzt er Adobe Lightroom für seine Arbeit und schätzt Adobes Engagement für den Schutz von Künstlern und deren Integrität durch Initiativen wie die Content Authenticity Initiative.

Die humanitäre Fotografin Esther Havens stellt stets die Menschen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Sie hat mit über 100 Organisationen in mehr als 75 Ländern zusammengearbeitet und glaubt an die transformative Kraft von Bildern. Havens hebt sich durch ihre Fähigkeit hervor, emotionale Geschichten zu erzählen, die Menschen zum Handeln inspirieren. Ein Wendepunkt in ihrer Karriere war eine Reise nach Ruanda, wo sie die Schönheit und den Mut einer Frau einfing, was ihre Arbeit nachhaltig prägte. Sie bearbeitet fast alle ihre Fotos mit Adobe Photoshop, um jede Aufnahme einzigartig zu gestalten.

Cubby Graham, Content Lead bei CharityWater, nutzt emotionales Storytelling, um auf den globalen Mangel an sauberem Wasser aufmerksam zu machen und Spenden zu fördern. Mit 703 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser zielt die gemeinnützige Organisation darauf ab, lebenswichtige Wasserinfrastrukturen in Entwicklungsländern bereitzustellen. Graham setzt Fotografie ein, um die tiefgreifende Bedeutung von Wasser für Gesundheit, Gemeinschaft und Bildung zu vermitteln. Er verwendet Adobe Lightroom, um die Farben und Details seiner Motive genau wiederzugeben, was den Respekt und die Verbindung widerspiegelt, die er zu den Menschen aufbaut, die er fotografiert.

Die multidisziplinäre Künstlerin Sophie Gamand nutzt ihre Hundefotografie, um die Beziehung zwischen Menschen und Hunden zu verbessern, besonders bei Hunden, die als weniger erwünscht gelten, wie Tierheimhunde oder solche aus Fleischfarmen. Ihr bekanntestes Projekt, „Pit Bull Flower Power“, zeigt Pitbulls mit Blumenkränzen, um das negative Image der Rasse zu ändern und die Adoption dieser Hunde zu fördern. Gamand arbeitet seit über 20 Jahren mit Adobe-Tools wie Photoshop, Bridge und Lightroom, die sie für ihre kreativen Prozesse als unverzichtbar empfindet.

Nicoline Patricia Malina ist eine introvertierte Modefotografin, die Fotografie nutzt, um ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken. Mit ihrem Projekt Puan wollte sie die enge Definition von Schönheit in der indonesischen Modeindustrie herausfordern, die viele der 1.300 ethnischen Gruppen des Landes nicht repräsentiert. Seit 2021, als sie Adobe Lightroom-Botschafterin wurde, organisierte sie Fotoshootings in Jakarta, bei denen Frauen ungeschminkte Nahaufnahmen von sich selbst einreichen sollten. Das Projekt führte zu sieben Shootings und veröffentlichte Fotos von 101 Frauen, die deren individuelle Schönheit zeigten. Malina sieht die Geschichten der Teilnehmerinnen als ebenso bedeutend wie die Bilder selbst und hofft, durch das Projekt kulturelle Schönheitsideale in Indonesien zu verändern. Sie bleibt engagiert, weil sie glaubt, dass Fotografie eine kraftvolle Methode ist, um gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen.

Mehr über die genannten Fotografen erfahren Sie im Adobe-Blog.