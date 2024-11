ColorPro Awards: ViewSonic kürt kreative Visionäre

ViewSonic gibt die Gewinner der prestigeträchtigen ColorPro Awards bekannt und zeigt, wie Künstler aus aller Welt das Thema „Momentum“ in beeindruckende visuelle Geschichten verwandeln. Die fünften ColorPro Awards ehren Künstler aus der ganzen Welt in den Bereichen Fotografie, Videografie und digitale Kunst. Die Preisverleihung fand in Düsseldorf statt und zeichnete unter anderem Künstler aus Chile, den USA und Portugal aus.

Der Wettbewerb stand unter dem Motto „Momentum“ und forderte die Teilnehmer auf, dieses Thema durch visuelle Erzählungen darzustellen. Insgesamt wurden 10.461 Beiträge aus über 100 Ländern eingereicht, was die große Resonanz des Wettbewerbs im Jahr 2024 zeigt.

Die Sieger

In der Kategorie Fotografie gewann das Bild „Wormhole“ aus Chile den ersten Preis der ColorPro Awards. Es zeigt einen Taucher, umgeben von einem wirbelnden Fischschwarm, und vermittelt ein Gefühl von kollektiver Energie.

Der zweite Platz ging an „Swimming Race“ aus Portugal, eine Luftaufnahme von Schwimmern im Wasser, die den individuellen Antrieb und den synchronen Rhythmus darstellt.

„Riders of the Volcano“ aus Indien belegte den dritten Platz und zeigt Reiter vor den nebelverhangenen Vulkanhängen des Mount Bromo.

In der Videografie gewann der amerikanische Kurzfilm „Essence of Colors“ die höchste Auszeichnung. Der Film thematisiert die künstlerische Reise der Selbstentdeckung. Der zweite Platz ging an „MOMENTUM – A Cinematic Short Film“, der die Kraft der Bewegung im Leben erforscht. Der dritte Preis wurde an „In Momentum“ aus Hongkong vergeben, der die Beharrlichkeit und den Fortschritt durch Szenen eines Malers und eines Schlagzeugers darstellt.

In der Kategorie Digitale Kunst wurde „The Lovers“ aus Portugal ausgezeichnet. Das Bild zeigt eine Libelle nahe einer Hibiskusblüte und nutzt Farben und Komposition meisterhaft, um Bewegung darzustellen.

Der People’s Choice Award in der Kategorie Generierte Kunst ging an „Big Waves in a Calm Sea“ aus Indonesien, das einen Surfer inmitten einer großen Welle zeigt.

Alle Siegerarbeiten der ColorPro Awards von ViewSonic finden sie hier.