Stromversorgungs-Zubehör für Sony Alpha- und Cinema Line-Kameras

Für längere Videoaufnahmen und Fotoshootings ist eine reibungslose Stromversorgung unabdingbar. Sony erweitert deshalb das Zubehörsortiment um das das Akkuladegerät BC-ZD1, das zwei Akkus gleichzeitig lädt, und den Gleichstromkoppler DC-C1, der für eine stabile Energieversorgung bei langen Aufnahmen oder beim Streamen sorgen soll.

Das BC-ZD1 verkauft Sony als ist Schnellladegerät für die gängigen NP-FZ100-Akkus. Da man aber zusätzlich ein USB Power Delivery (PD)-kompatibles Netzteil mit einer Ausgangsleistung von mindestens 30 W benötigt, ist es genau genommen kein Ladegerät, sondern lediglich ein Adapter, der den Ladestrom auf zwei Akkus gleichzeitig verteilt und die Aufladung regelt. Zwei NP-FZ100-Akkus können in laut Sony in etwa 155 Minuten voll aufgeladen werden. LEDs zeigen den Ladezustand in fünf Stufen an.

Mit dem Gleichstromkoppler DC-C1 lassen sich Kameras, die mit Akkus der Typen NP-FZ100 oder NP-FW50 kompatibel sind, während der Nutzung mit Strom versorgen. Auch hierfür wird eine externe Stromquelle benötigt – zum Beispiel ein USB-PD-kompatibles Netzteil (65 W oder mehr) – verbunden mit einem USB-PD (5 A)-kompatiblen Kabel. Der Ausgang des Kopplers ist mit einem Stecker in Form eines Akkus ausgestattet, der in das Akkufach der Kamera gesteckt wird. Der Status der Stromversorgung wird über eine Netzkontrolleuchte angezeigt.

Ab Mitte Oktober ist der Gleichstromkoppler DC-C1 für 149 Euro und das Akkuladegerät BC-ZD1 für 139 Euro erhältlich.