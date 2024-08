Samsung microSD-Speicherkarten mit 1TB und Video Speed Class 30

Samsung erweitert sein Speicherkarten-Sortiment um neue 1 TB microSD-Karten der Serien PRO Plus und EVO Plus. Die Karten bieten hohe Kapazitäten und Geschwindigkeiten, die sich ideal für die Speicherung von Videos, großen Bildmengen und Anwendungen eignen. Die PRO Plus erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 180 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 130 MB/s, während die EVO Plus Übertragungsraten von bis zu 160 MB/s ermöglicht. Dank UHS Speed Class 3 (U3) und Video Speed Class 30 (V30) eignen sich beide Karten zur Aufzeichnung von 4K UHD-Videos.

Die PRO Plus und EVO Plus Serien füllen damit ihr Sortiment und bieten nun Kapazitäten von 128 GB, 256 GB, 512 GB und nun auch 1 TB an, wobei die EVO Plus auch in einer 64 GB Version erhältlich ist. Samsung liefert die Karten mit einem SD-Adapter. Der PRO-Plus-Version liegt zusätzlich ein USB-Reader bei.

Beide Karten sind mit Schutzmechanismen gegen Wasser, extreme Temperaturen, Röntgenstrahlen, Verschleiß, Stöße/Stürze und magnetische Felder ausgestattet.

Die Samsung EVO Plus (2024) mit SD-Adapter 1 TB und die Samsung PRO Plus (2024) mit SD-Adapter 1 TB sind ab sofort erhältlich.

Die Preise

EVO Plus (2024) mit SD-Adapter 1 TB: 152,99 €

PRO Plus (2024) mit SD-Adapter 1 TB: 165,99 €

PRO Plus (2024) mit USB-Reader 1 TB: 174,99 €

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Samsung.