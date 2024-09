Logitech MX Creative Console – Steuergerät für Adobe Kreativsoftware

Logitech stellt mit der „MX Creative Console“ ein aus zwei Modulen bestehendes Eingabegerät vor, das es Kreativen ermöglichen soll, Anwendungen wie Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition und Adobe Illustrator einfacher zu bedienen. Laut Logitech erweitert die Konsole die Möglichkeiten für die Arbeit mit KI-Funktionen wie der generativen Füllung in Photoshop und der textbasierten Bearbeitung in Adobe Premiere Pro.

Die MX Creative Console besteht aus dem MX Creative Keypad und dem MX Creative Dialpad. Das Keypad bietet ein Tastenfeld mit konfigurierbaren Displaytasten zum Aufrufen und Auslösen der wichtigsten Aktionen, das Dialpad verfügt über ein anpassbares Einstellrad, das als intelligente analoge Navigationssteuerung fungiert, sowie ein Scrollrad und mehrere Tasten.

Im wesentlichen dienen die Steuerelemente dazu, Aktionen, die aus mehreren Bearbeitungsschritten bestehen und normalerweise einige Mausklicks erfordern würden, einfacher auszuführen. Bei der Bedienung unterscheidet Logitech zwischen Drückaktionen und Drehaktionen. Drückaktionen lösen ein einzelnes Ereignis aus, sobald man die Taste drückt, der sie zugeordnet sind. So lässt sich beispielsweise eine Datei speichern, eine Anwendung öffnen oder eine neue Ebene erstellen. Drehaktionen sind mit einem Drehschalter wie einem Regler, einem Rad oder einem Scrollrad verbunden. Diese Aktionen sind progressiv, das heißt sie erzeugen eine Variation der von ihnen kontrollierten Parameter. Damit kann man beispielsweise die Lautstärke oder die Bildschirmhelligkeit ändern, die Pinselspitzengröße einstellen oder die Deckkraft einer Ebene anpassen.

Mit der kostenlosen Software Logi Options+ lässt sich die MX Creative Console unter Windows und Mac mit anpassbaren Bedienelementen, Plug-ins, Profilen und Symbolen, die über den Logi Marketplace erhältlich sind, konfigurieren. In Zukunft will Logitech die Software durch neue Funktionen und Plug-ins erweitern.

Die MX Creative Console ist in ab dem 14. Oktober in den Farben Pale Grey und Graphite für 229 Euro erhältlich und kann ab sofort vorbestellt werden – sowohl direkt bei Logitech als auch über Amazon.

