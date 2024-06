Adobe implementiert Commercial Music Library von TikTok in Adobe Express

Adobe und TikTok haben auf dem Cannes Lions International Festival for Creativity angekündigt, dass die Commercial Music Library von TikTok künftig über das Symphony-Assistant-Add-on in Adobe Express verfügbar sein wird. Diese Integration ermöglicht es Nutzern, schnell und einfach Social-Media-Posts, Videos, Flyer, Logos und mehr zu kreieren und zu teilen. Die Commercial Music Library von TikTok ist eine umfassende, von TikTok vorab genehmigte Musikbibliothek, die es Marken erleichtert, die passende Musik für ihre Inhalte auf TikTok zu finden. Adobes All-in-One-App mit integrierter Firefly-KI für die Content-Erstellung wird durch die neue Funktion erheblich erweitert. Adobe Express bietet darüber hinaus kommerziell sichere Funktionen, die auf dem Adobe Firefly Model 3 basieren, und gewährleistet so eine rechtssichere Nutzung der Inhalte.

Adobe Express-Anwender können über das bestehende Add-on Symphony Assistant direkt auf die Commercial Music Library von TikTok zugreifen. Dies ermöglicht den Abruf von über einer Million Songs und Sounds von aufstrebenden und etablierten Künstlern aus verschiedenen Stilen, Genres und Regionen. Die Musikbibliothek wurde von TikTok bereits für die kommerzielle Nutzung freigegeben, was den Aufwand für Musiklizenzierung erheblich reduziert. Laut TikTok haben im letzten Jahr Millionen von Unternehmen jeder Größe die Commercial Music Library zu Werbezwecken genutzt und fast 2 Milliarden Videos erstellt.

Die TikTok Commercial Music Library ist ein zusätzliches Update für das Symphony Assistant Add-on für Adobe Express. In Adobe Express können Nutzer auf Tausende professionell gestaltete Vorlagen, Adobe Stock-Videoclips, Audio und Sticker zugreifen und TikTok-Videos direkt in der App bearbeiten. Das Symphony Assistant-Add-on soll Anwendern bei der Entwicklung kreativer Ideen und der Verfeinerung und Bewertung von TikTok-Videocontent mit Best Practices, Trends, Hashtags und Insights helfen, die richtigen Zielgruppen bestmöglich zu erreichen. Mit nur wenigen Klicks können sie Inhalte für ihr TikTok Ads Manager-Konto freigeben – alles aus Adobe Express.

Ab sofort können Gratis- und Premium-Kunden von Adobe Express über das Symphony Assistant-Add-on für Adobe Express in englischer Sprache auf die TikTok Commercial Music Library zugreifen, wo immer TikTok verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie hier.