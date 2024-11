Photo+Adventure Duisburg – Messe verabschiedet sich, Kurse und Vorträge bleiben

Die Photo+Adventure, das Messe-Festival für Fotografie, Reise und Outdoor im Landschaftspark Duisburg-Nord, wird in dem bekannten Rahmen nicht mehr stattfinden. Das teilen die Veranstalter auf ihrer Website mit bedanken sich zugleich für Lob, Anerkennung und Support aus der Community.

Das Team der Photo+Adventure, hier ein Archivbild aus 2015, verabschiedet sich nach zehn aufregenden Jahren.

Trotz steigender Besucherzahlen in den Post-Corona-Jahren sei es nicht mehr in ausreichendem Maße gelungen, die Fotoindustrie und Anbieter von Individualreisen von dem Veranstaltungskonzept zu überzeugen, heißt es in einer Pressemitteilung der P+A Photo Adventure GmbH, die 10 Jahre lang das Messe-Festival organisierte. Eine Fortführung sei deshalb nicht mehr wirtschaftlich vertretbar.

Bilder wie diese gehören der Vergangenheit an. Von 2014 bis 2024 lockte das Messe-Festival „Photo+Adventure“ die Fotobegeisterte und Reiselustige in den Duisburger Landschaftspark.

Aufgeben wollen die engagierten Macher des Fotoevents jedoch nicht. So soll das Angebot an Fotokursen und Online-Vorträgen aufrecht erhalten bleiben. Nach dem erfolgreich verlaufenen Workshop-Wochenende „Photo+Adventure intermezzo“ lädt die P+A Photo Adventure GmbH als nächstes zu einer Reihe von Online-Seminaren und -Vorträgen mit den Schwerpunktthemen KI sowie Astro- und Landschaftsfotografie ein. Geplant ist außerdem ein weiteres Workshop-Wochenende, dass vom 25. bis 27. April im Landschaftspark Duisburg-Nord stattfinden wird. Details dazu sollen zeitnah bekannt gegeben werden und Tickets bereits im Advent erhältlich sein.

Trotz des Aus für die Photo+Adventure Duisburg findet die Photo+Adventure in Wien weiterhin statt, das nächste Mal bereits am 9. und 10. November in der Pyramide Wien/Vösendorf.

