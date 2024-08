CEWE Foto Award 2025

Foto: „Let Me See the World!“ von Andi Abdul Halil, Indonesien

Unter dem Motto »Our world is beautiful« lädt der CEWE Photo Award 2025, der zu den größten Fotowettbewerben der Welt zählt, erneut Fotografie-Begeisterte aus aller Welt dazu ein, ihre persönlichen Perspektiven auf die Vielfalt unseres Planeten zu teilen. Ziel des Fotowettbewerbs ist es laut dem Veranstalter CEWE Stiftung & Co. KGaA, die Schönheit unserer Welt durch das Medium Fotografie zu zeigen.

Teilnehmer, ob Hobbyfotografen oder Profis, haben die Möglichkeit, bis zu 100 selbst geschossene Fotos in bis zu zehn Kategorien einzureichen. Zur Wahl stehen: Nature & Wildlife, Tiere, Landschaften, Menschen, Architektur, Sport & Action, Reise & Kultur, Street Fotografie, Close-up & Makrofotografie sowie Kochen & Essen.

Jedes Foto zählt jedoch nicht nur für den Wettbewerb selbst, sondern auch für den guten Zweck. CEWE spendet pro eingereichtem Bild 10 Cent an SOS-Kinderdörfer weltweit. Die Spenden kommen einem Bildungsprojekt für Jugendliche in Dschibuti zugute und tragen so dazu bei, jungen Menschen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Während des gesamten Wettbewerbs, der bis zum 31. Mai 2025 läuft, werden alle eingereichten Fotos online in einer Galerie präsentiert. Dies gibt den Teilnehmern nicht nur die Möglichkeit, ihre Werke einem breiten Publikum zu zeigen, sondern auch, sich mit anderen Foto-Enthusiasten auszutauschen und voneinander zu lernen.

Nach dem Einsendeschluss wird eine internationale Jury die besten Bilder auswählen und die Gewinner küren. Auf sie warten hochwertige Preise, darunter eine exklusive Foto-Reise, eine professionelle Kamera-Ausrüstung und die Chance auf den begehrten CEWE Photo Award.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Einführung des Young Talent Award. Zum ersten Mal in haben junge Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren die Chance, in einer eigenen Kategorie ausgezeichnet zu werden.

Die Teilnahmebedingungen schreiben vor, dass alle eingereichten Fotografien mit einer objektivbasierten Kamera aufgenommen worden sein müssen. Bilder, die ausschließlich am Computer oder durch künstliche Intelligenz erzeugt wurden, sind ausdrücklich nicht erlaubt, und in der Nachbearbeitung dürfen keine künstlich erzeugten Füllungen verwendet werden.

Weitere informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf den Internetseiten von CEWE.