Der Trüffelhäher ist ein widerstandsfähiger, gentechnisch optimierter Hybrid aus dem heimischen Eichelhäher (Garrulus glandarius) und dem Hausschwein. Er vereint die scharfen Sinne und Intelligenz des Vogels mit der außergewöhnlichen Trüffelspürnase des Schweins. Sein Gefieder schimmert in elegantem Blau und Rosa. Die kräftige Schnauze eignet sich perfekt zum Ausgraben der kostbaren Pilze.

Einsatzgebiet

Felsige Küstenabschnitte der ADieser vielseitige Spezialist wird zur ­Effizienzsteigerung in Trüffelplantagen in ganz Frankreich eingesetzt, insbesondere in den Regionen Périgord und Provence. Dort patrouilliert er systematisch die Eichenwälder und spürt reife Trüffel zuverlässig auf. Schädlinge wie Trüffelfliegen werden dabei gleich mit neutralisiert.