RF-S 7.8mm F4 STM DUAL – Objektiv für 3D-Videos

Canon hat ein neues Objektiv vorgestellt, das speziell für die Aufnahme von 3D-Bildern und -Videos entwickelt wurde. Das RF-S 7.8mm F4 STM DUAL ist für Kameras der EOS-R-Serie mit APS-C-Sensor konzipiert und soll noch im November in den Handel kommen. Der Einführungspreis liegt bei 549 Euro.

Das Spezialobjektiv bietet einen Bildwinkel von 63 Grad, der dem menschlichen Sehfeld ähnelt. Es kann aktuell nur mit der EOS R71 verwendet werden und ermöglicht die Aufnahme von 3D-Inhalten, die sowohl auf VR-Headsets als auch auf Smartphones über verschiedene VR-Brillen wiedergegeben werden können. Canon plant, die Kompatibilität des Objektivs künftig auf weitere Modelle der EOS-R-Serie auszuweiten.

Das rund 130 Gramm schwere RF-S 7.8mm F4 STM DUAL ist mit einem und einem STM-basierten Autofokus-System ausgestattet. Es eignet sich für 3D-Aufnahmen in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Produktpräsentationen, Immobilienbesichtigungen und Kulturveranstaltungen. Ziel ist es, realistische Darstellungen zu erzeugen, die ohne zusätzlichen Aufwand in sozialen Medien, auf Websites und in VR-Anwendungen genutzt werden können.

Zur Unterstützung des neuen Objektivs wird die EOS VR Utility App angepasst. Diese bietet künftig Funktionen für die Erzeugung von räumlichen Inhalten für das Apple Vision Pro Headset, wobei die Dateien im MV-HEVC-Codec exportiert werden können. Damit optimiert Canon den Workflow für Nutzer, die Inhalte mit einem Apple-Mac-Computer bearbeiten und in virtuellen Umgebungen präsentieren möchten.