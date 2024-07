Rollei Hand- und Daumengriffe für Fujifilm X100VI und X100V

Für Fotografen, die das Handling ihrer Fujifilm X100VI oder X100V verbessern wollen, bietet Rollei zur Erweiterung ab sofort spezielle Hand- und Daumengriffe an. Die ergonomisch geformten Teile aus Aluminium beziehungsweise Aluminium und Ebenholz sind an das Design der Fujifilm-Kameras angepasst und sollen einen besseren Halt bieten, ohne die Bedienung zu beeinträchtigen. Beide Grifferweiterungen sind in Schwarz und in Silber erhältlich.

Die 76 Gramm leichte Handgrifferweiterung besteht aus einer Arca-Swiss-kompatiblen Schnellwechselplatte und dem eigentlichen Griff aus Ebenholz. Er ermöglicht den schnellen und unkomplizierten Wechsel zwischen Freihand- und Stativaufnahmen. Das Zubehör kann im Shop von Rollei für 30 Euro (UVP 34,99 Euro) bestellt werden.

Der Daumengriff zum Preis von 15 Euro (UVP 19,99 €) soll durch seine Form den Daumen beim Halten der Kamera unterstützen, um längere Fotosessions ohne Ermüdung zu bewältigen. Außerdem soll er helfen, Verwacklungen zu vermeiden. Mitgeliefert wird ein Soft Release Button in Rot, der das Auslösen der Kamera vereinfachen und mehr Kontrolle bieten soll. Auch mit dem zusätzlichen Daumengriff bleiben alle Tasten und Bedienelemente der Kamera leicht zugänglich.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Rollei.