Fujifilm entwickelt GFX-Fimkamera GFX Eterna

Der Kamerahersteller Fujifilm kündigt auf seiner japanischen Website die Entwicklung seiner ersten Filmkamera an. Das Unternehmen plant, die Fujifilm GFX Eterna im Jahr 2025 auf den Markt zu bringen. Es zeigte bereits einen Prototypen der GFX Eterna auf der Fachmesse Inter BEE 2024, die vom 13. bis 15. November in Japan stattfand.

Die GFX Eterna wird mit einem großformatigen Sensor ausgestattet sein. Der „GFX 102MP CMOS II HS“ ist etwa 1,7-mal größer als ein 35-mm-Vollformatsensor. Es soll sich dabei um denselben Sensor handeln, der auch in der GFX 100 II verbaut ist. In Kombination mit dem Bildprozessor „X-Processor 5“, ebenfalls Bestandteil der GFX 100 II, soll die Kamera lebensechte Bilder mit hoher Flexibilität in der Nachbearbeitung liefern.

Fujifilm blickt auf eine lange Tradition in der Filmindustrie zurück. Seit 1934 entwickelt Fujifilm Produkte für die Filmproduktion, darunter Filmmaterial und Kinoobjektive. 2017 führte Fujifilm die GFX-Serie von Mittelformatkameras ein. Die GFX Eterna soll Fujifilms Erfahrung im Filmbereich mit der Technologie der GFX-Serie verbinden. Ziel ist es, eine neue Ära der Filmproduktion einzuläuten.

Parallel entwickelt Fujifilm ein Powerzoom-Objektiv mit einer Brennweite von 32-90 mm für die GFX Eterna. Auch ein Adapter für PL-Objektive ist geplant. Fujifilm reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen Videos für Spielfilme, Kurzfilme, Dokumentationen und Web-Inhalte.

Vor der Markteinführung wird Fujifilm umfangreiche Praxistests durchführen. Gleichzeitig baut das Unternehmen sein Produktangebot für das GFX-System aus. Ein kurzes Produktvideo finden Sie hier.