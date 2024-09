On1 kündigt Photo RAW2025 mit neuen KI-Funktionen an

ON1 kündigt für Oktober 2024 das neue ON1 Photo RAW 2025 an. Mit dem Update werden neue Technologien eingeführt und bestehende Funktionen verbessert, vor allem durch den Einsatz von KI.

Generative KI wird in ON1 Photo RAW 2025 beispielsweise dafür genutzt, die inhaltsbezogenen Fähigkeiten der Werkzeuge „Zuschneiden“ und „Generatives Löschen“ zu verbessern. So lassen sich mit KI-Unterstützung Bildhintergründe erweitern oder unerwünschte Bildelemente entfernen, wobei die fehlenden Teile neu generiert werden. Darüber hinaus nutzt die neue Funktion „Tiefenmasken“ leistungsstarke KI-Modelle, um die Tiefe einer Szene zu ermitteln, so dass Anpassungen oder Effekte möglich sind, die auf den Tiefeninformationen basieren.

Zu den Neuerungen zählt außerdem ein Werkzeug für die automatische Erkennung und Entfernung von Sensorstaub und Stromleitungen.

Darüber hinaus werden in ON1 Photo RAW 2025 zwei neue Filter für die Farbbearbeitung eingeführt. Der Filter „Farbe bearbeiten“ ermöglicht eine genaue Steuerung von Farbton, Sättigung und Helligkeit innerhalb bestimmter Farbbereiche. Mit dem neuen Filter „Farbe anpassen“ kann die Farbe eines Bildes auf ein anderes übertragen werden, um das Aussehen und den Stil anderer Bilder zu imitieren. Außerdem vereinfachen Verbesserungen des neuen Canvas-Dialogs die Gestaltung von Layouts, indem sie das Festlegen gemeinsamer Größen und das Hinzufügen von Fotos in einem Schritt erleichtern.

Die Organisation von Fotos wird auch durch die neue Funktion „Zielalbum“ erleichtert, die es Anwendern ermöglicht, ein Album als Ziel festzulegen und mit einer Tastenkombination schnell Fotos zu diesem Album hinzuzufügen. Dies vereinfacht das Sortieren umfangreicher Bildersammlungen und beschleunigt die Albumverwaltung. Um die Organisation von Fotos weiter zu verbessern, führt ON1 Photo RAW 2025 die Funktion „Stapeln“ ein. Diese Funktion ist praktisch für die Organisation von gruppierten Aufnahmen wie beispielsweise Belichtungsreihen.

Für künftige Updates stellt ON1 weitere KI-basierte Funktionen in Aussicht. Dazu zählt das Generative Ersetzen, mit dem Nutzer ihren Fotos nahtlos neue Elemente hinzufügen können, indem sie einfach beschreiben, was sie wollen. Das KI-Werkzeug „Super Select“ für Auswahlen soll ebenfalls verbessert werden und ermöglichen, durch Zeigen und Klicken ganze Objekte aus Bildern zu löschen. Angekündigt ist außerdem eine Funktion für die „Gesichtsrestaurierung“. Hinzu kommen Dokumentvorlagen mit professionell gestalteten Layouts für verschiedene Projekte.

Des weiteren wird das neue Dialogfeld „Kameraprofile bearbeiten“ hinzugefügt, mit dem Fotografen eine Feinabstimmung der Standardfarben, die ihre Kameras erzeugen, vornehmen können. Diese Funktion eignet sich besonders für diejenigen, die bestimmte Farbnuancen anpassen möchten, wie etwa die Sättigung von Rottönen oder die Verschiebung von Grüntönen, um Laub zu verbessern.

Außerdem werden verbesserte Werkzeuge für die Perspektivkorrektur eingeführt, mit denen sich horizontale und vertikale Trapezverzerrungen leichter anpassen lassen, während Fotos automatisch skaliert werden, um transparente Ecken zu vermeiden.

Weitere Informationen über die Neuerungen von Version 2025 finden Sie auf der Website von ON1.