Malsoftware Rebelle jetzt auch mit Urheberschutz

In einer Welt, die von digitalen Bildern regelrecht überflutet ist, ist es kaum noch möglich, die Authentizität und Urheberschaft vieler Bilder zu erkennen. Auch durch die zunehmende Verfügbarkeit von KI-Tools wird es für Bildermacher immer wichtiger, die Eigentumsrechte an Ihren Werken zu sichern. Eine Möglichkeit besteht darin, Bilder bereits bei der Entstehung in der Kamera oder einer Bildbearbeitungssoftware mit einem digitalen Echtheitszertifikat zu versehen.

Das Softwarehaus Escape Motions hat seine Malsoftware Rebelle jetzt in der neuen Version 7.2 mit einer entsprechenden Funktion ausgestattet, die auf der von Wacom entwickelten Blockchain-basierten Lösung „Yuify“ basiert. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie bietet Yuify eine fälschungssichere Methode zur Registrierung und Überprüfung der Authentizität digitaler Kunstwerke. Dadurch soll sichergestellt werden, dass ein Kunstwerk, sobald es registriert ist, nicht mehr ohne Zustimmung des Urhebers verändert oder vervielfältigt werden kann.

Um den Dienst zu nutzen, müssen Anwender Rebelle 7.2 (oder höher) öffnen und im Menü »Datei > Yuify > Mit Yuify verbinden….« wählen. Sie werden dann auf die Yuify-Website weitergeleitet, wo sie sich entweder mit Ihrer bestehenden Wacom-ID anmelden oder ein Konto erstellen können. Die Nutzung von Wacom-Geräten ist nicht erforderlich. Nachdem das Konto eigerichtet ist, muss man nur noch auf »Connect Service to Rebelle« klicken. Das Yuify-Konto lässt sich auch mit anderen Softwareanwendungen wie beispielsweise Photoshop verbinden.

Die Inanspruchnahme des Yuify-Service erfordert außerdem, ein Werk nach der Fertigstellung zu exportieren, (über »Datei > Yuify > Gesichertes Bild exportieren«). Dabei ist eine Bildbeschreibung hinzuzufügen und das Dateiformat zu wählen. Derzeit funktioniert der Dienst für die Dateiformate .jpg, .jpeg und .png. In die Kunstwerke wird Export eine unsichtbare, einzigartige digitale ID eingebettet.

Sobald ein Kunstwerk erfolgreich hochgeladen und über Yuify registriert wurde, stellt der Dienst ein digitales Echtheitszertifikat aus. Dieses wird sicher in der Blockchain gespeichert und gilt als Eigentumsnachweis. Anwender können alle Ihre gesicherten Bilder in Ihrem Profil auf der Yuify-Website finden. Sie können zudem Projekte erstellen, Berechtigungen für die Nutzung Ihrer Arbeit hinzufügen oder andere Personen um die Erlaubnis bitten, ihre Bilder zu nutzen. Da Ihr Kunstwerk registriert und geschützt ist, können Künstler es nun bedenkenlos in sozialen Medien, auf Kunstplattformen und mit potenziellen Käufern teilen.

Wacom Yuify ermöglicht darüber hinaus eine Rückwärtssuche in den gesicherten Datensätzen der Urheberschaft und ermöglicht es Interessierten, ein Kunstwerk bis zu seinem ursprünglichen Schöpfer zurückzuverfolgen. Der öffentliche Yuifinder ermöglicht den Zugriff auf die Informationen und Details eines registrierten Kunstwerks, die vom Urheber bereitgestellt und als öffentlich gekennzeichnet wurden.

Der Yuify-Service befindet sich derzeit noch in der offenen Betaphase und seine Nutzung ist auf die USA, die Europäische Union, Großbritannien, die Schweiz und Norwegen beschränkt.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website von Escape Motions.