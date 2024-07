KI Picture Award – Wettbewerb für KI-generierte Bilder

Bild: fotoforum.de

Noch bis zum 1. August 2024 läuft die Einreichfrist zum KI-Picture-Award, der vor einem Jahr zum ersten mal ausgerichtet wurde. Veranstalter des mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 1.800 Euro dotierten Wettbewerbs ist der fotoforum-Verlag. Im Debütjahr wurden insgesamt 477 Bilder von 165 Teilnehmern eingereicht. Durch die rasante Weiterentwicklung der KI-Bildgeneratoren und das wachsende Interesse von Kreativen, Künstlern und Fotografen am kreativen Einsatz dieser Technologie verspricht der diesjährige Wettbewerb noch spannender zu werden. Neu in diesem Jahr ist die Kategorie „Photo meets KI“, die sowohl Fotografen als auch Prompter ansprechen soll.

KI-Kreative können noch bis zum 1. August bis zu sechs Bilder in den Kategorien „It‘s magic“, „Photo meets KI “ und „Three Words“ über das KIPA-Upload-Portal einreichen. Die eingereichten Bilder werden von einer dreiköpfigen Jury bewertet, zu der die Fotografin Ines Thomsen, DOCMA-Chefredakteur Christoph Künne und der Fotograf Adrian Rohnfelder gehören.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. Den Gewinnern winken Preisgelder von 300, 200 und 100 Euro. Zudem werden die drei Erstplatzierten zu den fotoforum Impulsen in der Katholischen Akademie Stapelfeld in Cloppenburg vom 4. bis 6. Oktober 2024 eingeladen, wo auch die preisverleihung stattfindet.

Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.