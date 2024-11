Updates für Leica LUX iPhone-App bringen neue Bearbeitungsfunktionen und Looks

Leica Camera AG erweitert die Funktionen der Leica LUX App und bringt damit neue Werkzeuge für kreative Bildgestaltung auf das iPhone. Die Versionen 1.1 und 1.2 der App bieten Smartphone-Fotografen mehr Flexibilität und Kontrollmöglichkeiten bei der Bearbeitung ihrer Aufnahmen.

Ein zentraler Bestandteil der Neuerungen ist die „Leica Objektiv-Simulation“. Damit können Nutzer klassische Leica-Objektive simulieren und nachträglich anpassen. Über Einstellungen für Blende, Fokus und den charakteristischen „Leica Look“ lassen sich Bilder detailliert nachbearbeiten. So können Anwender unter anderem Bildausschnitt, Tiefenschärfe und Atmosphäre eines Fotos anpassen und die Bildwirkung zwischen Vorder- und Hintergrund verfeinern.

Das Objektiv-Portfolio der App wurde erweitert: Für iPhones mit 3x-Teleobjektiv ist nun das 90mm Summilux-Objektiv verfügbar, und für Modelle mit 5x-Teleobjektiv gibt es das 120mm Summilux. Diese Brennweiten bringen eine zusätzliche Flexibilität für die Telefotografie und ermöglichen gezielte Bildausschnitte und klare Detailaufnahmen.

Zusätzlich führt die App zwei neue Bildstile ein: „Leica Chrome“ und „Leica Brass“. Diese Looks basieren auf der Ästhetik klassischer Leica-Filmfotografie und verleihen digitalen Fotos eine warme, analoge Anmutung. Über einen Schieberegler lässt sich die Intensität dieser Looks von 0 bis 100 stufenlos einstellen, was eine präzise Anpassung an den persönlichen Stil ermöglicht.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Integration von Widgets für den iPhone-Sperrbildschirm. Nutzer können damit die Leica LUX App oder spezifische Objektiv-Simulationen direkt vom Sperrbildschirm starten und so schnell auf die Kamera zugreifen, um spontane Momente festzuhalten.

Die Leica LUX App ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft zwischen Leica Camera AG und dem norwegischen Start-up Fjorden Electra AS, das 2023 von Leica übernommen wurde. Das erste gemeinsame Produkt, die Leica LUX App, soll das bewährte Leica-Fotografieerlebnis für die mobile Nutzung zugänglich machen und richtet sich an Fotografen, die höchste Ansprüche an Bildqualität und kreative Möglichkeiten stellen.



In der kostenlosen Version der Leica LUX App steht nur ein eingeschränkter Funktionsumfang zur Verfügung. Für sieben zusätzliche Looks, den Zugriff auf die Simulation von Leica-Premium-Objektiven und mehr manuelle Einstellungsmöglichkeiten ist ein Abo erforderlich. Das kostet 80 Euro/Jahr oder 8 Euro/Monat. Mehr Informationen finden Sie im App Store.