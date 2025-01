Workflow-Optionen in Camera Raw

Farbraum

Über die »Workflow-Optionen« (früher: »Arbeitsablaufoptionen«) (a) am unteren Dialogrand von »Camera Raw« lassen sich verschiedene Parameter für die Übergabe an Photoshop festlegen. Wichtig ist hier die Wahl des ­richtigen »Farbraums« (b) und der »Farbtiefe« (c). Möglich ist auch die Übergabe als CMYK inklu­sive Softproof (d) oder sogar im Lab-Modus. Falls Sie an dieser Stelle unsicher sind und erst wenig Erfahrung mit Farbmanagement, Farbräumen und Profilen haben, wählen Sie als Farbraum »sRGB« und als Farbtiefe »8 Bit/Kanal«.

Farbwarnungen vermeiden

Viele Einsteiger irritiert die mitunter immer wieder auftauchende Profil­abweichungswarnung (a). Damit Sie diese nicht jedes Mal bestätigen müssen, achten Sie darauf, in den Workflow-Optionen von Camera Raw (siehe Schritt 10 ) und unter »Bearbeiten > Farbeinstellungen« denselben Farbraum (b) festzulegen. Alternativ wählen Sie »Eingebettete Profile beibehalten« (c) und deaktivieren die »Profilabweichung« (d) beim Öffnen.

Bildgröße und Ausgabeschärfe

Falls Sie nicht die volle Bildgröße Ihres Raw-Fotos zur ­Bearbeitung in Photoshop benötigen, können Sie in den »Arbeits­ablaufoptionen« die Zielgröße festlegen und das Bild automatisch skalieren lassen (a).

Sie haben auch die Möglichkeit, eine Schärfung für drei verschiedene Ausgabemedien (b) in jeweils drei Stärkegraden (c) einzustellen. Diese sollten Sie jedoch nur als Quick-and-Dirty-Lösung nutzen, da Sie mit anderen Schärfungsmethoden in Photoshop bessere Ergebnisse erzielen. Vergessen Sie nicht, die Workflow-Optionen wieder auf den Standard zurückzusetzen, nachdem die Änderungen ihren Zweck erfüllt haben.

