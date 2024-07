Erstes Zoom-Cineobjektiv von 7Artisans: Sprite 24-96mm T2.9

Der chinesische Hersteller 7Artisans erweitert sein Sortiment um das erste Zoom-Cineobjektiv, das Sprite 24-96mm T2.9. Das Objektiv bietet laut Hersteller eine exzellente parfokale Leistung mit minimalem Focus Breathing, was zu stabileren und schärferen Bildern führt. Das Objektiv ist mit Canon EF- und Arri PL-Bajonett erhältlich. Um das 7Artisans Sprite 24-96mm T2.9 auch an spiegellosen Systemkameras verwenden zu können, bietet 7Artisans für die PL-Version vier verschiedene Adapter an: PL-E, PL-Z, PL-RF und PL-L.

Mit einem großen 4-fachen Zoombereich und einer konstanten Blende von T2.9 deckt das Sprite 24-96mm T2.9 ein breites Spektrum an Aufnahmeszenarien ab und sorgt auch bei schwachem Licht für gleichmäßige Ausleuchtung. Die 13 Blendenlamellen erzeugen ein weiches Bokeh. Für die Nutzung von Einschraubfiltern ist ein 86-Millimeter-Filtergewinde vorhanden.

Außerdem gibt es von 7Artisans einen neuen 1,5X Telekonverter in fünf verschiedenen Anschluss-Varianten. Dieser verlängert die jeweilige Brennweite eines Objektivs um das 1,5-fache.

Das 7Artisans Sprite 24-96mm T2.9 ist ab sofort für 2209 Euro (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Objektivadapter kosten jeweils 179 Euro (UVP), der Telekonverter je nach Anschlussvariante 429 Euro (Arri PL an Sony E, Arri PL an Canon RF, Arri PL an L-Mount) beziehungsweise 629 Euro (Canon EF an Canon EF, Arri PL an Arri PL).

