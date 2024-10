Wildlife Photographer of The Year: Ausstellung erstmals in Darmstadt und Start des 61. Wettbewerbs

Zum 60. Jubiläum des weltweit renommierten Wettbewerbs »Wildlife Photographer of the Year« wird das Hessische Landesmuseum Darmstadt ab dem 6. Dezember 2024 erstmals Teil der internationalen Ausstellungsreihe. Der prestigeträchtige Wettbewerb, der vom Natural History Museum in London seit 1965 organisiert wird, prämiert die besten Natur- und Tierfotografien. Die Ausstellung zieht jährlich über zwei Millionen Besucher an und macht in zahlreichen Ländern, darunter Europa, Asien und Nordamerika, Halt.

©Ian Ford, Wildlife Photographer of the Year

In Darmstadt werden über 80 beeindruckende Werke aus dem Jahr 2024 zu sehen sein, die nicht nur seltene Einblicke in die Tierwelt bieten, sondern auch zum Nachdenken über Nachhaltigkeit und den Schutz der Artenvielfalt anregen. Die Ausstellung zielt darauf ab, das Bewusstsein für den Naturschutz zu stärken und die Tierfotografie als Kunstform zu fördern. Auch junge und angehende Fotografen haben die Chance, durch die anonymen Bewerbungsverfahren ihre Werke neben professionellen Fotografen auszustellen.

Die Gewinner des sechzigsten Wettbewerbs „Wildlife Photographer of the Year“ werden am Dienstag, den 8. Oktober 2024, bei einer Preisverleihung im Natural History Museum in London bekannt gegeben. Ab dem 11. Oktober sind sie dann dort in einer Ausstellung zu sehen.

Neue Wettbewerbsrunde ab dem 14 Oktober 2024

Schon am 14. Oktober beginnt die 61. Wettbewerbsrunde. Ab diesem Termin können Fotografen bis zum 5. Dezember 2024, 11.30 Uhr, jeweils bis zu 25 Bilder über die Wettbewerbs-Website hochladen. Dafür ist eine Teilnahmegebühr in Höhe von 30 £ (ca. 36 €) zu entrichten. Der in 16 Kategorien ausgerichtete Wettbewerb umfasst einen Erwachsenenwettbewerb, der Fotografen und Fotografinnen, die 18 Jahre und älter sind, offensteht, und einen Nachwuchswettbewerb mit drei Kategorien für unter 18 Jahre alte Teilnehmer.

Die eingereichten Arbeiten werden von einer neu zusammengesetzten internationalen Expertenjury gesichtet und bewertet. Die Jury, die aus sieben Experten für eine Reihe von Wildtier- und Naturschutzthemen besteht, wählt die nächsten Gewinner des Wettbewerbs und das dazugehörige Portfolio aus, das im Oktober 2025 in einer neuen Ausstellung im Natural History Museum in London zu sehen sein wird.

Die Jury unter der Leitung der Vorsitzenden Kathy Moran wird im Februar 2025 im Museum zusammenkommen, um aus Zehntausenden von Einsendungen aus der ganzen Welt nur 100 Bilder auszuwählen. Jeder Beitrag wird anonym nach seiner Originalität, seiner Aussagekraft und seiner ethischen Praxis beurteilt. Der Wettbewerb ist offen für alle, unabhängig von Alter, Nationalität oder Erfahrungsniveau.

Die deutschsprachigen Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb „Wildlife Photographer of the Year“ finden Sie hier.