Veranstaltungstipp: Tamron Fotorallye am 31.8. in Köln

Am 31. August lädt der Objektivhersteller Tamron Fotografiebegeisterte zur Tamron Fotorallye nach Köln ein. Die Rallye, bei der es unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen gilt, beginnt um 9:00 Uhr mit der Teilnehmerregistrierung im KOMED-Saal im Kölner Media Park. Wer schnell ist, kann vielleicht ein Tamron-Objektiv ergattern, das der Hersteller an diesem Tag zum Verleih anbietet. An die Fotografen, die mit den besten Rallye-Fotos zurückkommen, werden Preise im Gesamtwert von über 7000 Euro vergeben – vom Tamron-Shop-Gutschein über Foto-Zubehör bis hin zu einem Wochenende in Köln für zwei Personen inkl. Übernachtung sowie An- und Abreise mit der Deutschen Bahn.

Nach dem Startschuss zur Rallye um 11 Uhr erwarten erwarten die Teilnehmer 10 interessante Fotoaufgaben, zu denen erstmals auch eine Sonderaufgabe in Kooperation mit der KölnTourismus GmbH zählt. Zu Beginn werden nur zwei bis drei Aufgaben bekannt gegeben. An den Rallyestationen entlang der Strecke verteilt das Tamron-Team dann Aufkleber mit weiteren Aufgaben. Zum Fotografieren sind nur Digitalkameras erlaubt, Bilder von Smartphones und Tablets können nicht eingereicht werden.

Ergänzend zur Rallye gibt es um 18:00 ein Buffet mit Gelegenheit zum Knüpfen und Pflegen von Kontakten und ab 18:30 Uhr ein Abendprogramm mit Vorträgen und einer Bildbesprechung. Dafür können die Teilnehmer im Laufe des Tages vorab ein ausgewähltes Bild einreichen. Für das Abendprogramm hat Tamron die Fotografen und YouTuber Martin Krolop und Thilo Vorderbrück, den Porträt- und Reisefotografen Thomas Adorff, die Street- und Reisefotografin Stella Hack sowie Daniel Albrecht als Moderator engagiert.

Die Startgebühr für die Tamron Fotorallye beträgt 37,50 EUR. Tickets können auf der Tamron-Website gekauft werden. Weitere Informationen und die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie auf den Internetseiten von Tamron.