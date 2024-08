Midjourney mit eigenem Web-Interface ab sofort für alle zugänglich

Was viele potentielle Midjourney-Nutzer bislang abgeschreckt hat, ist ab sofort kein Hindernis mehr. Mit der KI konnte man bis vor Kurzem nur über den für die Gaming-Community entwickelten Online-Dienst Discord kommunizieren. Die Prompts, also die Anweisungen für die Text-zu-Bild-KI Midjourney wurden über Discord eingegeben – ein eigenes Interface hatte Midjourney nicht. Zwar konnten User, die bereits mehr als 10000 Bilder mit Midjourney generiert hatten, seit Ende letzten Jahres eine neue Website mit grafischer Benutzeroberfläche testen (Midjourney Alpha), aber Anwender, die weniger produktiv waren, mussten weiterhin den umständlicheren Weg wählen. Diese anfängliche Mindestanzahl von Bildern wurde in den letzten Wochen immer weiter gesenkt, und seit wenigen Tagen ist sie komplett entfallen. Die Bedienung von Midjourney ist dadurch auch für Wenignutzer intuitiver und einfacher geworden.

Auf der Plattform X und auf facebook teilte das Unternehmen Midjourney mit: „The Midjourney web experience is now open to everyone. We’re also temporarily turning on free trials to let you check it out. Have fun!“. Wie es funktioniert, wird in einem kurzen Video gezeigt.

Interessierte, die kein Abo für Midjourney haben, sollen zumindest vorübergehend kostenlosen Zugriff erhalten und testweise 25 Bilder generieren können, heißt es auf facebook. Es scheint sich aber nur um eine zeitlich begrenzte Aktion für wenige Teilnehmer zu handeln. Für alle anderen bleibt es bei den bekannten vier Aboangeboten.