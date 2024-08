18. Fotowettbewerb „Pressefoto Hessen“

Zum 18. Mal richtet der DJV Hessen in diesem Jahr den Fotowettbewerb „Pressefoto Hessen“ aus. Ab sofort können hauptberufliche Journalisten, Journalismus-Studierende sowie Volontäre und Volontärinnen ihre besten Bilder einreichen. Die Mitgliedschaft im DJV ist dabei keine Voraussetzung.

Foto des Jahres 2023: „Bye bye Biblis” von Frank Rumpenhorst, Freier Bildjournalist aus Frankfurt am Main. Ein Kühlturm des Atomkraftwerkes Bilblis wird für den Rückbau gesprengt.

Gesucht wird das „Foto des Jahres“ sowie herausragende Bilder in den Kategorien „Wirtschaft und Mobilität“, „Land und Leute“, „Sport und Freizeit“ und „Umwelt und Klima“. Die Fotos sollen das aktuelle Geschehen in Hessen der letzten zwölf Monate widerspiegeln. Jeder Teilnehmer kann bis zu zehn Einzelarbeiten einreichen. Die Bilder müssen eine Auflösung von mindestens 200 dpi aufweisen.

Preisgelder in Höhe von insgesamt 4.000 Euro werden vergeben, gesponsert von der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen sowie weiteren Unterstützern. Die Präsidentin des Hessischen Landtages, Astrid Wallmann, hat die Schirmherrschaft übernommen. Die Prämierung der Sieger erfolgt am 13. November 2024 im Hessischen Landtag in Wiesbaden.

Folgende Kategorien sind ausgeschrieben:

Wirtschaft und Mobilität (dotiert mit 500 Euro)

Land und Leute (dotiert mit 500 Euro)

Sport und Freizeit (dotiert mit 500 Euro)

Umwelt und Klima (dotiert mit 500 Euro)

Pressefoto des Jahres 2024 (dotiert mit 2000 Euro).

In jeder Kategorie wird jeweils ein Preis vergeben. Zudem können besondere Beiträge, die bei der Preisvergabe nicht berücksichtigt wurden, eine „Anerkennung“, also eine ehrenvolle und besondere Erwähnung, erhalten. In der Anfangsphase des Journalistenpreises waren dies die Plätze zwei und drei (bis 2009).

Die prämierten Werke zeigt der DJV im Rahmen einer Wanderausstellung an verschiedenen Standorten in Hessen und in der Landesvertretung in Berlin.

Die Einsendefrist endet am 13. September 2024.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden sich auf der Website des DJV Hessen: www.djv-hessen.de/pressefoto-hessen.