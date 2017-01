Photographers for Charity: Event 2017

Unter dem Label „Photographers for Charity“ hat am vergangenen Wochenende in Aschaffenburg zum dritten Malstattgefunden. Der von Sven Doelle und Alexander Heinrichs initiierte Charity-Workshop-Event spielte dieses Jahr die bisherige Rekordsumme von über 20.000 Euro an Spenden für das Tabalugahaus in Duderstadt ein. Am Abend des ersten Workshoptages konnten die Initiatoren beim »Meet & Grill« den symbolischen Scheck an die Einrichtung übergeben.

Die Mitwirkenden

Mit von der Partie waren beim Photographers for Charity neben 28 Workshop-Teilnehmern und 50 »Meet & Grill«-Gästen bekannte Foto-Kreative wie Robert Maschke, Felix Rachor, Jens Burger, Peter Hawk, Sacha Leyendecker, Oliver Meyer, Dom Quichotte, Martin Krolop, Marc Gerst und DOCMA-Redakteur Olaf Giermann.

Ihr Honorar für die Gute Sache gespendet haben ebenfalls die Modelle Belle, Tessa Achtermann, Ingo Kantorek, Mella, Lili Pinheiro, Fynn Tastic, Jacqueline O und die Makeup-Artists Julija Stoffersen, Kerstin Hoppe, Monika Leyendecker Kassai, Johanna V. Rosskamp, Natacha Neuendorff sowie Elvira Igrineva.

Organisiert wurde die Veranstaltung von Nina Claussen mit Unterstützung der Agentur für Events und Markeninszenierungen Upstairs – angeführt durch die Geschäftsführer Irene Gomer und Robert Hansmann – sowie der Tiroler Fotografin Madeleine Handle.

Als Industrie- und Medienpartner waren mit an Bord:

Adobe, Eizo, Sony, Tecco, Olympus, Wacom, Comspot, Epson, Hensel, Rheinwerk und DOCMA.

Das Programm

An jedem der beiden Tage des Workshop-Wochenendes gab es für jeweils 14 Teilnehmer in Zweiergruppen acht Stationen, an denen sie die unterschiedlichsten Lichtsettings, Aufnahme- und Nachbarbeitungstechniken kennenlernen konnten. Im Kern ging es dabei um professionell fotografierte Porträtbilder. Am Abend des ersten Tages fanden sich neben den Teilnehmen eine große Zahl von Gästen zum »Meet & Grill« ein und feierten mit allen am Projekt Beteiligten den großen Spendenerfolg.

Edle Studioportraits mit Alexander Heinrichs

Low Light mit Robert Maschke

Jens Burger & Peter Hawk: On Location

Sacha Leyendecker & Oliver Meyer: Sensual

Krolop & Gerst: 4K-Video

Felix Rachor: Covershots

Dom Quichotte: Cinemagraphs

Und nun: Die Teilnehmer

Und zum Schluss: Die Partner