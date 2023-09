Wasserzeichen einfügen

In Lightroom ist es möglich, Fotos beim Export mit Wasserzeichen zu versehen. Markieren Sie ein Bild oder mehrere in Lightroom und öffnen Sie den Exportdialog über die Schaltfläche »Freigeben« (a). Wählen Sie anschließend »Benutzerdefinierte Einstellungen« (b) aus. Wenn Sie im folgenden »Einstellungen«-Menü als Dateityp (c) JPG oder TIF festlegen, zeigt Ihnen Lightroom die Option »Füge ein Wasserzeichen hinzu« an. Klicken Sie auf die Schaltfläche »Wasserzeichen anpassen« (d). Lightroom verfügt über zahlreiche Optionen im »Wasserzeichen«-Menü. Neben normalem Text können Sie auch Ihr Grafiklogo in ein Bild einbinden. Wählen Sie hierzu die Option »Grafik« (e). Haben Sie alle Anpassungen vorgenommen, verlassen Sie die Einstellungen über »Fertig«. Abschließend exportieren Sie Ihre Fotos.