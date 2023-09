Personen hinzufügen

Die Gesichtserkennung von Lightroom ist eine nützliche Funktion, um Personen über alle Alben hinweg jederzeit wiederzufinden. Damit Lightroom Sie in Zukunft bei der Suche unterstützt, müssen zunächst die Namen den jeweiligen Bildern zugewiesen werden. Mittels künstlicher Intelligenz analysiert die Software Gesichter und kann die Namen anschließend automatisch in der Datenbank zuordnen. Öffnen Sie ein Album und markieren Sie ein oder mehrere Fotos. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche »Stichwörter« (a). Lightroom zeigt nun das »Personen«-Panel, in dem Sie jeweils einen Namen für ein erkanntes Gesicht eingeben können (b). Haben Sie die Namen vergeben, steht Ihnen in der Filterfunktion der Name als Kriterium zur Verfügung. Beachten Sie, dass die Verarbeitung der Gesichtserfassung auf dem Adobe-Server stattfindet und einige Zeit in Anspruch nimmt. Bei der Nutzung werden Sie feststellen, dass Lightroom mit der Zeit die Personen ergänzt und automatisch Gruppierungen vornimmt. Nicht eindeutig erkannte Gesichter können Sie später manuell zuweisen.