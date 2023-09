Metadaten Filtern mit der Suchen-Funktion

Hinter der unscheinbaren Suchmaske in Lightroom verbirgt sich ein mächtiges Werkzeug, in dem sämtliche Metadaten gefunden werden. Adobe analysiert jedes Bild in seiner Datenbank mittels künstlicher Intelligenz und fügt unbemerkt zahlreiche Metadaten hinzu, die über die »Suchfunktion« (a) abrufbar sind. Neben den Standardkriterien (b) können Sie in der Suchmaske weitere Begriffe eingeben. Tippen Sie beispielsweise „Objektiv“ ein, um über ein Kontextmenü Ihre verwendete Linse anzuzeigen. Jede Exif-Information wie Brennweite, Blendeneinstellung, ISO oder Verschlusszeit erkennt die Suchmaske. Dank automatischem Tagging durch KI ist es auch möglich, nach Gegenständen oder Farben zu suchen.