Dynamischer Zoom in Photoshop

Wie sich das »Zoom-Werkzeug« in Photoshop verhält, hängt davon ab, ob Sie in der Werkzeugleiste ein Häkchen bei »Dynamischer Zoom« gesetzt haben. Klicken Sie bei ­aktiviertem dynamischen Zoom in das Bild und ziehen Sie den Mauszeiger nach rechts, ­zoomen Sie in das Bild hinein, ziehen Sie nach links, zoom­en Sie heraus (a). Ist in der Checkbox kein Häkchen gesetzt, erzeugen Sie stattdessen eine Rahmen­auswahl (b), die dann auf Fenstergröße gezoomt wird. Herauszoomen können Sie in diesem Modus ohne andere Tastenkürzel jedoch nur sehr langsam: mit gehaltener »Alt«-Taste Klick für Klick.