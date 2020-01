Man muss nicht immer gleich zu Photoshop wechseln. Mit Lightroom CC Studioporträts perfekt retuschieren, ist einfacher als viele denken. Christian Thieme hat diese erste Serie der DOCMA Akademie in fünf Abschnitten mit über 20 Folgen aufgeteilt, die wir über die kommenden vier Wochen mit täglichen Lightroom-Wissens-Snacks online stellen. Sie erfahren dabei, wie Sie die wichtigsten Porträt-Korrekturen in Lightroom CC vornehmen, was es dabei zu beachten gibt und wie Sie verbreitete Probleme lösen.

Gerötete Augen korrigieren

Störende Objekte entfernen

Dodge & Burn

Lichtakzente setzen

Kleine Tattoos entfernen