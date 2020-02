13 Bei Beauty-Shoots sollen auch die Accessoires des Models im richtigen Glanz erstrahlen. Je nach Ausleuchtung kann Schmuck (a) aber einen Großteil seiner Wirkung verlieren. So wirkt der Schmuck hier durch das weiche Licht der Softbox flach. In Schmuckgeschäften werden die edlen Stücke daher mit Strahlern punktgenau in Szene gesetzt, um den Käufer zu überzeugen.