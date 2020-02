14 Bei großen Lichtformern tendiert Gold schnell dazu, seinen intensiven Gelbton zu verlieren. Mit dem »Korrekturpinsel« kann in diesem Beispiel der Ohrring ausgewählt und angepasst werden. Regeln Sie die Farbtemperatur leicht in den positiven Bereich, hier »+20« (a), und erhöhen Sie danach etwas die Belichtung (b) und die Lichter (c). Der Ohrring wirkt nun deutlich strahlender.