Kleine Tattoos entfernen – Ergebniskontrolle

20 Das Resultat kann sich sehen lassen. Vom Tattoo am Arm ist nichts mehr zu erkennen. Mit dieser Methode lassen sich aber leider keine Motive in Randbereichen, wie am Handgelenk (a), entfernen. Hier ist Photoshop immer noch die erste Wahl. Alternativ müssen Sie sehr kleinteilig in mehreren Schritten vorgehen, falls das Tatoo dies zulässt. In jedem Fall verschaffen Sie sich einen Zeitvorteil, wenn Sie mögliche Retuschen bereits in Lightroom durchführen.