Umkehradapter mit Datenübertragung für Sony E-Mount-Kameras

Der Memminger Zubehörspezialist Novoflex erweitert sein Sortiment um den Umkehradapter NEX-RETRO für Sony E-Mount-Kameras mit Vollformat- und APS-C-Sensor. Der Adapter ermöglicht es, sowohl Vollformat- als auch APS-C-Objektive mit dem Filtergewinde an die Kamera anzuschließen und für Makroaufnahmen einzusetzen.

Novoflex liefert den Umkehradapter mit einem 58 mm-Filtergewinde. Für Objektive mit einem anderen Filterdurchmesser sind passende Reduzierringe als Zubehör erhältlich (49, 52, 55, 62, 67, 72, 77, 82 mm) . Der NEX-RETRO überträgt sämtliche Steuerfunktionen zwischen Kamera und Objektiv, wie beispielsweise Blendensteuerung und EXIF-Daten.

Durch die Verwendung eines Retro-Adapters erübrigt sich unter Umständen die Anschaffung eines Makroobjektivs. So wird beispielsweise beim direkten Einsatz an der Kamera mit einem 18–105 mm-Zoomobjektiv in Retrostellung bei einer Brennweiteneinstellung von 45 mm ein Abbildungsmaßstab von 2:1 erreicht. Noch stärkere Vergrößerungen sind mit Hilfe von Balgengeräten möglich, die Novoflex ebenfalls anbietet. So lässt sich mit einem 35 mm-Objektiv in Verbindung mit einem BALPRO 1 bei vollem Balgenauszug ein Abbildungsmaßstab von 6:1 erzielen. Außerdem werden die Universalbalgengeräte der BALPRO- und CASTBAL-Serien in Verbindung mit dem NEX-RETRO zu automatischen Balgengeräten mit voller Übertragung für das Sony E-Mount-System.

Im Lieferumfang des NEX-RETRO ist ein mehrschichtvergüteter Protection-Filter enthalten, um die empfindliche Objektiv-Hinterlinse vor Staub, Schmutz und Beschädigungen zu schützen.

Der Umkehradapter NEX-RETRO kostet 349 Euro (UVP), die Reduzierringe für das Filtergewinde jeweils knapp 28 Euro. Das Universalbalgengerät BALPRO 1 schlägt mit 329 euro zu Buche. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Novoflex.