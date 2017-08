Schnell, kompakt und leicht: Samsung Portable SSD T5

Mit der Portable SSD T5 bringt Samsung eine neue Generation schneller externer Speicherlösungen in Kreditkartengröße auf den Markt. Die SSDs sind mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel und in vier verschiedenen Kapazitäten von 250 GB bis 2TB erhältlich.

Dank V-NAND-Flash-Speichertechnologie, bei der die Speicherzellen vertikal übereinandergestapelt werden, erreicht die T5 eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 540 MB/s und somit Geschwindigkeiten vergleichbar mit internen SATA-SSDs. Für die maximale Geschwindigkeit muss allerdings das Host-Gerät USB 3.1 Gen 2 und die UASP-Funktion unterstützen.

Mit einem Gewicht von lediglich 51 Gramm und Abmessungen von 74 x 57,3 x 10,5 mm findet die Portable SSD T5 Platz in jeder Tasche. Sie eignet sich sowohl für professionelle Anwender wie Fotografen, Videografen und Kreative, als auch für Privatanwender, die täglich mit großen Datenmengen hantieren. Das Speichergerät verfügt über ein robustes Metallgehäuse, das einen sicheren Schutz gegen Krafteinwirkungen von bis zu 1500 G und einen Fall aus bis zu 2 Metern Höhe bieten soll.

Wer seine Daten vor unbefugtem Zugriff schützen möchte, kann durch die Vergabe eines Passwortes die AES-256-Bit-Hardware-Verschlüsselung aktivieren. Das Passwort kann mit der im Google Play Store erhältlichen App jederzeit geändert oder auch deaktiviert werden. Die Software benötigt Windows 7, Mac OS X 10.9 (Mavericks), Android 4.4 (KitKat) oder neuere Versionen. Ältere Versionen von Windows, Mac OS und Android werden nicht unterstützt.

Die Portable SSD T5 lässt sich mit vielen Multimedia-Geräten wie PCs, Notebooks, Smartphones und Smart-TVs verbinden. Dafür liefert Samsung zwei Verbindungskabel mit: ein USB Typ-C zu USB Typ-C-Kabel sowie ein USB Typ-C zu USB Typ-A-Kabel.

Alle Modelle sind in Deutschland ab sofort erhältlich. Die Portable SSD T5 gibt es in Ocean Blue mit 250 GB Kapazität für 140 Euro und mit 500 GB für 230 Euro. Die 1-TB- und 2-TB-Varianten werden in Deep Black für 430 Euro beziehungsweise 850 Euro angeboten.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Samsung.