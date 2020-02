Ricoh Imaging kündigt speziell für den gewerblichen Einsatz ein neues Einstiegsmodell der 360-Grad-Kamera-Serie an. Mit der RICOH THETA SC2 lassen sich vollsphärische Fotos mit 14 Megapixel Auflösung und Videos bis 4K bei 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Die Kamera bietet spezielle Funktionen für vollsphärische Innenraumaufnahmen, die Unternehmen der Immobilien-, Touristik- und Automobilbranche immer öfter nutzen, um ihr Angebot zu präsentieren.

Das für den Einsatz in Unternehmen konzipierte Einstiegsmodell, das mit der THETA SC2 baugleich ist, verfügt über einen speziellen „Room“-Preset, der Helligkeitsunterschiede vor allem bei Innenaufnahmen – etwa in Fensterbereichen – anpasst. Darüber hinaus ermöglicht die „Time Shift Shooting“-Funktion des Sondermodells bei 360-Grad-Fotos eine Zeitverschiebung zwischen den Aufnahmen der Vorder- und Hinterlinse, sodass die Person am Auslöser nicht im Bild erscheint.

Die RICOH THETA SC2 for Business nimmt 360-Grad-Fotos mit einer Auflösung von circa 14 Megapixeln oder vollsphärische 360-Grad-Videos in 4k mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde auf. Hinter ihren beiden Objektiven ist jeweils ein 12-MP-CMOS-Sensor verbaut. Für die komplette Steuerung und die Ausnutzung aller Funktionen der Theta SC2 for Business ist ein Smartphone (Android oder iOS) notwendig, mit dem die Kamera per Bluetooth verbunden wird. Somit können nicht nur die Bildgestaltung oder die Belichtungssteuerung individuell vorgenommen werden, sondern auch Bilder übertragen, bearbeitet und später auch über soziale Medien geteilt werden. Für die Bildübertragung ist zusätzlich eine WLAN-Verbindung erforderlich.

Aber auch ohne Mobilgerät ist die Bedienung über die seitlichen Tasten möglich – jedoch nur mit Einschränkungen. Am integrierten OLED-Display lassen sich Informationen wie Einstellungsmodi oder verbleibende Batterieleistung ablesen.

Die 360-Grad-Kamera wird in einem speziellen Business-Service-Paket erhältlich sein, das neben einer Standardgarantie von 36 Monaten den THETA-Objektivschutz TL-1 sowie spezielle Servicedienstleistungen umfasst.

Die RICOH THETA SC2 for Business wird voraussichtlich ab Ende März 2020 in der Farbe Grau für 329 Euro erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Ricoh.