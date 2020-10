Nikon kündigt Z7II und Z6II an

Gut zwei Jahre ist es her, dass Nikon die beiden spiegellosen Vollformatkameras Z6 und Z7 auf den Markt brachte. Jetzt stellt der Hersteller die zweite Generation mit einigen technischen Verbesserungen vor. Die Z7II mit 45,7-Megapixel-Sensor soll Anfang Dezember für rund 3330 Euro und die etwa ein Drittel günstigere Z6II mit 24,5-Megapixel-Sensor bereits einen Monat früher erhältlich sein.

Die Nikon Z6II (mit ausgeklapptem Display) und Nikon Z7II gleichen sich wie ein Ei dem anderen, unterscheiden sich aber bei den inneren Werten.

Ein Novum ist bei beiden Kameras, dass sie mit zwei kombinierten EXPEED-6-Prozessoren mit größerem Pufferspeicher ausgestattet sind. Das wirkt sich allgemein auf die Leistung aus und sorgt für einen schnelleren Autofokus. Die Serienbildrate der Z7II konnte auf bis zu 10 Bilder/s (max. 77 verlustfrei komprimierte 12-Bit-RAW-Bilder) erhöht werden, die Z6II schafft sogar Serienaufnahmen mit 14 Bildern/s (124 verlustfrei komprimierte Bilder im 12-Bit-RAW-Format). Beide Kameras können 4K/60p-Videos aufzeichnen. Sie sind jetzt mit einem doppelten Speicherkartenfach für eine CFexpress- oder XQD-Karte und eine UHS-II-SD-Karte ausgestattet.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Nikon und in der unten stehenden Pressemitteilung.

Pressemitteilung von Nikon

NIKON Z 7II UND NIKON Z 6II – DIE SPIEGELLOSEN VOLLFORMATKAMERAS DER NÄCHSTEN GENERATION

Düsseldorf, 14. Oktober 2020 – Nikon stellt heute die Nikon Z 7II und die Nikon Z 6II als Nachfolger der Z 7 und der Z 6 als neue Spitzenmodelle unter den spiegellosen Nikon-Kameras vor.

Basis der Vollformatkameras Z 7II und Z 6II sind das Z-Bajonett mit seinem außergewöhnlich großen Durchmesser, das geringe Auflagemaß und die ständig wachsende Palette an NIKKOR-Z-Objektiven. Beide Modelle profitieren durch den Einsatz von zwei kombinierten Bildprozessoren der aktuellen EXPEED 6 Generation sowie schnelleren und größeren Pufferspeichern mit erhöhtem Datendurchsatz, um noch schnellere Serienaufnahmen zu ermöglichen. Außerdem sind sie mit zwei Speicherkartenfächern für UHS-II SD- bzw. XQD- oder CFexpress-Karten ausgestattet. Die Kameras können 4K/60p-Videos[1] aufzeichnen. Optional lassen sich beide Modelle mit dem neuen Hochformat-Multifunktionshandgriff MB-N11 betreiben, der einen zweiten Akku aufnimmt. Beide Modelle unterstützen die optional erhältliche neue Funkfernsteuerung WR-R11b.

Z 7II

Die Z 7II repräsentiert die nächste Evolutionsstufe der vielfach ausgezeichneten Z 7 – mit überlegener Motiverfassung, hoher Auflösung und robuster Zuverlässigkeit. Mit größerem Dynamikumfang, schnellerer Bilddatenverarbeitung durch zwei EXPEED 6 Bildprozessoren und der erweiterten Pufferkapazität können schnelle Aufnahmeserien mit bis zu 10 Bilder/s realisiert werden. Fotografen können jetzt in einer Aufnahmesequenz bis zu 200 JPEG-Bilder mit voller Auflösung oder 77 verlustfrei komprimierte 12-Bit-RAW-Bilder aufnehmen.

Der verbesserte Autofokus der Z 7II unterstützt nun auch das frei wählbare große Messfeld (Wide-L) zur Erfassung der Augen von Menschen und Tieren, eine effektivere Motivverfolgung, die ähnlich wie das 3D-Tracking arbeitet, sowie eine präzisere Autofokussteuerung bei schwachem Licht. Dazu liefert der elektronische Sucher (EVF) mit ca. 3,69 Millionen Bildpunkten ein natürlicheres Bild mit hoher Bildwiederholrate und weniger Sucherabdunkelungen.

Die Kamera wurde für ambitionierte Amateure und professionelle Fotografen entwickelt, denen es insbesondere auf unvergleichliche Detailtreue ankommt: z. B. Porträtfotografen, die auch kleinste Details von Haut, Haaren, Kleidung und Make-up Ihrer Modelle einfangen möchten, oder Landschaftsfotografen, die eine robuste und leichte Ausrüstung benötigen, um in rauen Umgebungen zu reisen und die Natur in all ihrer Schönheit einzufangen.

Z 6II

Die Z 6II baut auf dem Erfolg der Z 6 auf. Neben ihrer Robustheit und der einfachen Bedienung bietet sie die Möglichkeit, Filmsequenzen in Profiqualität aufzunehmen. Dazu kommt ihr fotografisches Leistungsvermögen. Die Kamera ist staub- und tropfwasserresistent, wodurch sie für Serienaufnahmen auch unter widrigen Bedingungen geeignet ist. Dank der neuen Möglichkeit, die Drehrichtung des Fokussierrings frei zu wählen, können Benutzer manuell auf gewohnte Weise fokussieren.

Videos kann die Kamera für die Bildformate FX und DX in 4K/UHD und Full-HD ausgeben. Im HLG-Aufnahmeformat werden unterdessen mehr Details, ein größerer Dynamikumfang und höherer Kontrast aufgezeichnet. Nachbearbeitungen werden dadurch weitgehend überflüssig.[2] Die Verbesserungen von Augen-AF und Tiererkennungs-AF sorgen für eine präzisere Fokussierung der Motive auch bei Videoaufnahmen.

Diese AF-Funktionen sorgen auch beim Fotografieren für exzellente Resultate und halten mit der gesteigerten Geschwindigkeit und Leistung der Kamera Schritt. Die Z 6II unterstützt Serienaufnahmen mit 14 Bildern/s[3] und einer höheren Maximalzahl an Aufnahmen: 200 JPEGs oder 124 Bilder verlustfrei komprimiert im 12-Bit-RAW-Format in einer Aufnahmeserie.

Die Z 6II richtet sich an Benutzer, die Filmaufnahmen in Kinoqualität, aber auch Fotos mit einem kompakten System aufnehmen möchten. Die Kamera ist ideal für die professionelle Videoproduktion oder beispielsweise die Hochzeitsfotografie geeignet, bei der Wendigkeit, Flexibilität und kompromisslose Abbildungsleistung unverzichtbar sind.

DAS NIKON-Z-BAJONETT

In beiden Kameras kommt das Nikon-Z-Bajonett zum Einsatz, durch das Licht auch auf die äußersten Ecken des Bildsensors fällt. In Kombination mit der wachsenden Auswahl an NIKKOR-Z-Objektiven oder den über 300 kompatiblen NIKKOR-Objektiven mit F-Bajonett, die an den Bajonettadapter FTZ angesetzt werden können, erreicht Nikons Tradition optischer Exzellenz und Innovation beispiellose neue Höhen.

ZUBEHÖR

Der Multifunktionshandgriff MB-N11 verfügt über einen Auslöser sowie Bedienelemente für das Aufnehmen im Hochformat. Er verfügt zudem über einen USB-C-Anschluss, über den zwei Akkus fortlaufend geladen werden können, während der Multifunktionshandgriff nicht an die Kamera angeschlossen ist.

Mit der Funkfernsteuerung WR-R11b kann der Auslöser der Kamera kabellos gesteuert werden. Zudem lassen sich die Auslöser mehrerer Kameras synchronisieren, die mit einer Master-Kamera verbunden sind. Die zu verschiedenen Nikon-Kameras kompatible WR-R11b kann zudem als Funkfernsteuerung genutzt werden, um externe Blitzgeräte – z. B. das Blitzgerät SB-5000 – im Advanced Wireless Lighting System kabellos zu steuern. Das WR-R11b ist mit der Funkfernsteuerung WR-1 kompatibel, einer professionellen Fernsteuerung mit großer Reichweite.

GROSS BIS INS KLEINSTE DETAIL. Z 7II

• Mehr Möglichkeiten, mehr Details: Das Z-Bajonett mit seinem großen Durchmesser wird ergänzt um den großen Vollformatsensor mit 45,7 MP und zwei EXPEED-Prozessoren. Daraus resultieren ein größerer Dynamikumfang und rauscharme Leistung über den großen ISO-Spielraum. Videoaufnahmen sind mit Auflösungen bis 4K/60p möglich.

• Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau: Zwei Speicherkartenfächer erlauben die Verwendung von UHS-II-SD-Karten in einem und XQD- oder ultraschnellen CFexpress-Karten im anderen Fach. Die Anpassung an verschiedene Workflows ist problemlos möglich.

• Gestochen scharfer AF mit ultrabreiter Abdeckung: Absolut zuverlässige Fokussierung. Die Kamera aktiviert nach dem Beenden des Ruhezustands automatisch wieder das zuvor gewählte Fokusmessfeld. Bei einer Objektivlichtstärke von mindestens 1:2,0 funktioniert die Belichtungsmessung bis –4 LW.

• Schneller länger aufnehmen – in aller Stille: Bildraten von bis zu 10 Bildern/s bieten immense Flexibilität. Dabei erlaubt der große Puffer weitgehend unterbrechungsfreies Fotografieren.

• Ein Sucher, der mithält: Der hochauflösende elektronische Sucher (EVF) mit ca. 3,69 Millionen Bildpunkten bietet eine hohe Bildwiederholrate, die Sucherabdunkelungen beim Fotografieren mit hoher Bildrate weitgehend eliminiert.

• Ideale Anzeigekonfigurationen: Anpassbare Informationsanzeigen erlauben die schnelle Korrektur von Einstellungen, können aber beim Fotografieren auch vollständig deaktiviert werden. Der elektronische Sucher wird beim Ausklappen des Monitors zum Aufnehmen im Live-View ausgeschaltet.

• Robust: In unwegsamem Gelände, bei schwierigen Wetterverhältnissen und mit Nebelmaschinen am Set macht die vollständig abgedichtete Z 7II eine gleichermaßen gute Figur.

• SnapBridge: Mit der kontinuierlich weiterentwickelten Nikon-App SnapBridge kann die Firmware der Kamera über ein Smartgerät aktualisiert werden.

FÜR ABSOLUTE FREIHEIT IN DER KREATION. Z 6II

• Kreativ bei jedem Licht: Das Z-Bajonett mit seinem großen Durchmesser und der große Vollformatsensor mit 24,5 MP sorgen für rauscharme Bilder mit höchster Detailgenauigkeit über den außergewöhnlich großen ISO-Spielraum. Bei einer Objektivlichtstärke von 1:2 funktioniert der »Autofokus mit wenig Licht« jetzt bis zu einem Lichtwert von –6 LW.

• So viel schneller: Fotos werden mit ca. 14 Bildern/s bei voller Nachführung des Autofokus und mit Anpassung der Belichtungsautomatik aufgezeichnet. In einer Aufnahmeserie sind bis zu 200 JPEGs oder 124 verlustfrei komprimierte 12-Bit-RAW-Bilder möglich.

• Zwei EXPEED-Prozessoren: Zwei Prozessoren verdoppeln die verfügbare Leistung – vom Autofokus bis zur Pufferkapazität. Die Umsetzung erfolgt seidenweich, beim Filmen wie beim Fotografieren.

• Zwei Speicherkartenfächer: Die Anpassung an verschiedene Workflows ist problemlos möglich. In einem Fach können UHS-II-SD-Karten und im anderen Fach XQD- oder hochmoderne ultraschnelle CFexpress-Karten verwendet werden.

• Multimedia-Kraftpaket: Schärfere und klarere Filmaufnahmen mit größerem Dynamikumfang. Augen-AF und Tiererkennungs-AF sind beim Filmen verfügbar. Und Filmaufnahmen können bei Bedarf auf externe Geräte ausgegeben werden.

• Robust: Die extrem stabile und leichte Konstruktion dieser Kamera besteht aus einer Magnesiumlegierung. Die Kamera ist leicht zu tragen und so robust, dass sie an jedem Ort eingesetzt werden kann. Sie ist zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vollständig abgedichtet.

• NIKKOR Z: Mit der großen Auswahl schnell fokussierender, lichtstarker und kompakter NIKKOR-Z-Objektive lässt sich kinoreife Tiefenschärfe erzielen.

• Die Vielseitigkeit des Z-Systems: Externe Blitzgeräte können auch bei hohen Bildraten von bis zu 14 Bildern/s eingesetzt werden. Der Bajonettadapter FTZ stellt die Kompatibilität zu über 300 NIKKOR-Objektiven mit F-Bajonett her.

• SnapBridge: Mit der kontinuierlich weiterentwickelten Nikon-App SnapBridge kann die Firmware der Kamera über ein Smartgerät aktualisiert werden.



¹ Hinweis: Für die Z 6II verfügbar via Firmware-Update, Veröffentlichung angekündigt für Februar 2021.

² Für die Aufzeichnung von HLG-Filmen mit hoher Informationsdichte mit der Nikon Z 6II wird ein externer Rekorder benötigt.

³ 14 Bilder/s bei Einzelfeldsteuerung, 12 Bilder/s bei AF-Messfeldsteuerung.

VERFÜGBARKEIT

Die Nikon Z 7II ist voraussichtlich ab Anfang Dezember 2020 und die Z 6II voraussichtlich ab Anfang November 2020 im Handel erhältlich.

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN (16% MWST.)



Nikon Z 7II Gehäuse

3.313,31 €

Nikon Z 7II + FTZ Bajonettadapter

3.459,53 €

Nikon Z 7II Kit Z 24-70 mm 1:4

3.898,18 €



Nikon Z 7II Kit Z 24-70 mm 1:4 + FTZ Bajonettadapter

4.044,40 €



Nikon Z 6II Gehäuse

2.143,56 €



Nikon Z 6II + FTZ Bajonettadapter

2.289,78 €



Nikon Z 6II Kit Z 24-70 mm 1:4

2.728,44 €





Nikon Z 6II Kit Z 24-70 mm 1:4 + FTZ Bajonettadapter

2.874,66 €



Nikon Z 6II Kit Z 24-200 mm 1:4-6,3 VR

2.923,39 €



Nikon Z 6II Kit Z 24-200 mm 1:4-6,3 VR + FTZ Bajonettadapter

3.069,61 €



Multifunktionshandgriff MB-N11

388,94 €



Funkfernsteuerung WR-R11b

164,74 €

NIKON Z 6II UND Z 7II TRADE-IN EINFÜHRUNGSAKTION

Um in den Genuss des Trade-In Vorteils von 200 € zu kommen, müssen Konsumenten eine gebrauchte und noch funktionsfähige Kamera eines beliebigen Herstellers bei einem teilnehmenden Händler in Zahlung geben. Gleichzeitig muss dort eine neue Nikon Z 7II oder Z 6II erworben werden. Der Aktionsvorteil gilt auch direkt bei der Vorbestellung. Der Aktionszeitraum ist begrenzt auf den 14.10.2020 – 10.01.2021 und es können maximal zwei Aktions-Kameras erworben werden. Weitere Informationen, die ausführlichen Teilnahmebedingungen sowie eine Liste der teilnehmenden Händler finden Sie auf www.mynikon.de/trade-in.