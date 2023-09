Nikon bringt lichtstarkes High-End-Objektiv mit 135 Millimeter Brennweite

Für Mitte Oktober stellt Nikon das neue NIKKOR Z 135 mm f/1.8 S Plena in Aussicht – ein Premium-Vollformat-Objektiv im mittleren Telebereich für Nikon-Z-Kameras. Der Neuzugang soll sich durch die höchste Gesamtabbildungsleistung aller Objektive der S-Serie auszeichnen. Das Unternehmen hebt in seiner Produktvorstellung besonders die Qualität des Bokehs hervor: „Perfekt runde Bokeh-Kreise bis in die äußersten Ecken des Bildausschnitts. Kein Zwiebelring- oder Katzenaugen-Bokeh und keine Farbsäume oder Vignettierung.“ Auch bei Offenblende sollen die volle Detailtreue, Schärfe und Helligkeit bis in den Randbereich erhalten bleiben. Ein Bildstabilisator ist nicht an Bord.

Das aufwendige optische Design des knapp 1kg schweren Objektivs umfasst 16 Linsen in 14 Gruppen, die Beugungsunschärfe minimieren und sagittalem Koma und sphärischen Aberrationen entgegenwirken. Das Optiksystem besteht aus Nikon SR-Glas, ED Glas und einem asphärischen Linsenelement. Gegen Blendeffekte und Streulicht setzt Nikon zwei verschiedene Vergütungen ein. Dank des großen Durchmessers des Z-Bajonetts und den 11 abgerundeten Blendenlamellen, die Beugungsunschärfe minimieren, werden Abbildungsfehler laut Nikon bei jeder Blendeneinstellung vollständig unterdrückt.

Das Plena fokussiert schnell und leise bei allen Entfernungseinstellungen. Die Mindest-Fokussierabstand beträgt nur 0,82 m.

Dem geräuschlosen Einstellring des NIKKOR Z 135 mm f/1.8 S Plena können verschiedene Funktionen zugewiesen werden: Blendenwahl, ISO-Einstellung oder Belichtungskorrektur. Das Teleobjektiv verfügt zudem über zwei programmierbare Funktionstasten – eine oben und eine an der Seite sowie einen AF/MF-Wahlschalter.

Abdichtungen um die beweglichen Teile und Tasten sowie eine Dichtungsmanschette am Bajonett verhindern das Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

Das NIKKOR Z 135 mm f/1.8 S Plena ist voraussichtlich Mitte Oktober 2023 für rund 3000 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Nikon.

Technische Daten