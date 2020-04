Leichtes Lichtstativ mit hoher Traglast: Manfrotto Nano Plus Stand

Mit dem Nano Plus Stand präsentiert Manfrotto ein 1,35 Kilo leichtes Alu-Lichtstativ mit Nivellierfunktion, das bis zu vier Kilo schwere Blitz- und Lichtsysteme tragen kann. Das Nano Plus Stand hat ein Packmaß von nur 52 cm und lässt sich auf 1,97 Meter ausziehen. Es eignet sich für die neuesten Beleuchtungsgeräte einschließlich Blitz- und LED-Lichtsysteme – auch in Kombination mit einem Lichtformer – und bietet sich für professionelle Reise- und Outdoor-Shootings an.

Beeindruckende Traglast: Das neue Manfrotto Nano Plus Stand

Manfrotto erweitert seine Nano Stand Lichtstativ-Familie um das Nano Plus Stand. Highlight des auf knapp zwei Meter ausziehbaren Stativs mit Nivellierfunktion: Es trägt bis zu 4 kg schwere Blitz- und Lichtsysteme – bei einem Eigengewicht von gerade einmal 1,35 kg und einem Packmaß von nur 52 cm.

Köln, April 2020. Kleiner, leichter, portabler: Das ist der Mega-Trend in der Foto- und Videoindustrie im Allgemeinen und bei Beleuchtungsequipment im Besonderen. Auch Manfrotto arbeitet seit Jahren äußerst erfolgreich in diese Richtung – beispielsweise mit den besonders leichten und kompakten Nano Stand Lichtstativen. Jetzt erweitert der weltweit führende Hersteller von Beleuchtungsequipment und Hintergrundlösungen seine innovative Nano Stand Stativ-Familie um das Nano Plus Stand.

Das neue Lichtstativ wurde speziell für anspruchsvolle Fotografen, Videofilmer und Content-Produzenten entwickelt, die im Studio oder on location auch mit höhergewichtigen Lichtlösungen arbeiten möchten. Die bislang erhältlichen Nano Stand Lichtstative erfüllen die Bedürfnisse von Kreativen, die kleinere Blitzgeräte oder leichtes Beleuchtungszubehör einsetzen; einige der führenden batteriebetriebenen Beleuchtungsgeräte übersteigen allerdings ihre maximale Traglast.

Trägt Blitz- und LED-Systeme inklusive Lichtformern

Genau hier kommt das neue Nano Plus Stand ins Spiel – Manfrottos stabilstes Nano Stand. Mit einer maximalen Traglast von 4 kg trägt das Stativ die neuesten professionellen Beleuchtungsgeräte einschließlich Blitz- und LED-Lichtsystemen ohne Einschränkungen, selbst, wenn sie mit einem Lichtformer, etwa einer Softbox oder einem Beauty Dish, kombiniert werden. Trotz dieser Leistungsstärke ist es den Ingenieuren des italienischen Premiumherstellers gelungen, das Eigengewicht des Stativs mit 1,35 kg niedrig zu halten.

Professionelles Arbeiten trotz geringem Packmaß und Gewicht

Darüber hinaus dürften sich Still- und Bewegtbildproduzenten vom geringen Packmaß (52 cm) angesprochen fühlen. Professionell arbeiten und trotzdem mit leichtem, gut transportablem Equipment unterwegs sein – dank des Nano Plus Stand ist das jetzt möglich: Das neue Nano Lichtstativ sorgt für einen stabilen und sicheren Stand für nahezu alle mobilen Beleuchtungslösungen und lässt sich problemlos in einer Kameratasche verstauen.

Clevere Details

Das Manfrotto Nano Plus bietet mehrere Befestigungsmöglichkeiten, darunter einen 16-mm-Zapfen mit 3/8-Zoll-Gewinde und einen abnehmbaren 1/4-Zoll-Gewindeadapter, mit dem sich eine Vielzahl von Beleuchtungslösungen befestigen lassen. Das vielseitige, aus Aluminium gefertigte Lichtstativ verfügt über ein Nivellierbein, mit dessen Hilfe die Anwender das Stativ auch an unebenes Terrain, etwa im urbanen Raum oder auf felsigem Untergrund, anpassen können.

Ein weiteres Highlight des Nano Plus: Mit einer Ausziehhöhe von 197 cm können Fotografen und Filmemacher ihr Lichtsystem bequem einrichten, etwa um on location kreative Effekte zu erzielen.

Das Fazit

Das neue Manfrotto Nano Plus Stand zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Nutzlast-Eigengewicht-Verhältnis aus. Es ist die optimale mobile Lösung für alle Foto- und Videoproduzenten, die unterwegs nicht auf professionelle Beleuchtung-Szenarien verzichten möchten und die zugleich ein leichtes, flexibles und tragfähiges Lichtstativ suchen, das es mit nahezu jedem mobilen Lichtequipment aufnehmen kann.

Keyfacts zum Manfrotto Nano Plus Stand

Entwickelt für professionelle Reise- und Outdoor-Shootings

Sicherer Support für eine Vielzahl an Beleuchtungslösungen

Tragkraft bis zu 4 kg

Ausziehhöhe bis 197 cm

Nivellierfunktion für Shootings bzw. Drehs auf unebenem Terrain

16-mm-Zapfen mit 3/8-Zoll-Gewinde und abnehmbarem 1/4-Zoll-Gewindeadapter

Kompaktes Packmaß von nur 52 cm, in Kameratasche verstaubar

Exklusives italienisches Design

Verfügbarkeit und Preis

Das Nano Plus Stand ist ab sofort im Handel und unter https://www.manfrotto.com zu einem UPV von 91,49 Euro erhältlich.