Leica SL3 löscht Bilder

Die Leica SL3, eine hochauflösende L-Mount-Kamera, die im Frühjahr veröffentlicht wurde und 6800 Euro kostet, hat ein ernstes Problem: Sie kann gespeicherte Fotos löschen.

Leica ist sich dieses Problems bewusst und hat eine Erklärung veröffentlicht, in der die Firma versichert, dass sie an einer Lösung arbeitet und praktische Ratschläge gibt, um das Problem zu verhindern.

Die wichtigsten Punkte der Leica-Erklärung:

Ursache des Problems: Das Problem tritt auf, wenn die Leica SL3 nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet wird, z.B. beim Batteriewechsel im Standby-Modus oder nach einer unerwarteten Softwareunterbrechung. Empfohlene Maßnahmen: Benutzer sollten die Bilder sofort auf ein externes Gerät speichern und die Speicherkarte wechseln, bevor sie die Kamera wieder einschalten. Es ist wichtig, die Leica SL3 vollständig auszuschalten, bevor der Akku gewechselt wird, um das Risiko eines Datenverlusts zu minimieren.

Weitere Informationen:

Leica beschreibt das Problem als „isoliert“ und gibt an, dass nur eine sehr kleine Anzahl von Benutzern betroffen ist. Die SL3 verfügt über zahlreiche Änderungen im Design und in der Steuerung im Vergleich zum Vorgängermodell SL2. Eine dieser Änderungen ist der Wechsel von einem traditionellen Netzschalter zu einem Netzknopf. Leica glaubt nicht, dass der neue Netzknopf mit dem Problem des Dateilöschens in Zusammenhang steht, obwohl es einfacher ist zu erkennen, ob die Kamera ausgeschaltet ist, wenn sie einen deutlich gekennzeichneten Netzschalter hat. Ein Firmware-Update, das das Problem beheben soll, wird derzeit im Feld getestet und soll bald veröffentlicht werden.

Empfehlungen an die Benutzer:

Bis zur Veröffentlichung des Firmware-Updates sollten alle Leica SL3-Benutzer die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen treffen, um ihre Fotos zu schützen. PetaPixel wird die Leser informieren und die Geschichte aktualisieren, sobald das Firmware-Update verfügbar ist.

Leica arbeitet nach eigenen Angaben intensiv daran, das Problem zu lösen und den Benutzern eine stabile und zuverlässige Kameraerfahrung zu bieten.