Handlettering, Sketchnotes & Co: Analoge Trends in einer digitalen Welt

Wir leben im digitalen Zeitalter und unser Alltag wird durch Geräte wie Computer und Smartphones dominiert. Auch in der Schule, in der Uni und am Arbeitsplatz werden analoge Hilfsmittel weitgehend von virtuellen Alternativen verdrängt. Mehr Effizienz, mehr Möglichkeiten, mehr Flexibilität – dafür steht die moderne Technologie.

Doch es gibt auch durchaus Personen, die bei der ganzen Technik auch manchmal den einen oder anderen Kontrastpunkt setzen möchten. Viele führen To-Do-Listen immer noch gerne handschriftlich – zum Beispiel auch in Form eines Bullet Journals. Statt bei Vorträgen mitzutippen, vertrauen manche auf die Kraft von Sketchnotes und auch das Handlettering – also das kunstvolle Schreiben – wird immer beliebter.

Wir gehen diesen Trends auf den Grund und erklären, wie man die Techniken erlernt und welches Zubehör man sich zulegen sollte, um bestmöglich ausgerüstet zu sein.

Handlettering: Die Kunst des schönen Schreibens

In der heutigen Zeit geht es meistens darum, alles so effizient wie möglich zu machen. Handlettering geht einen gegensätzlichen Weg. Beim Handlettering werden Wörter kunstvoll ausgeschrieben und besonders schön in Szene gesetzt. Das geht nicht mit einem normalen Kugelschreiber, sondern man braucht dafür am besten sogenannte Brushpens.

Für detaillierte Mitschriften in Meetings und Vorträgen eignet sich das Handlettering nicht unbedingt. Aber wenn man gerne mit haptischen Dingen arbeitet (beispielsweise mit Flipcharts) kann Handlettering sehr nützlich sein. Zudem soll das kunstvolle Verzieren von Buchstaben und Wörtern die Entspannung fördern und gleichzeitig dazu beitragen, dass man sich stärker mit dem Geschriebenen auseinandersetzt – ideal für Brainstormings oder Mindmaps.

Sketchnotes: Aktiv zuhören & Learnings visualisieren

Auch sogenannte Sketchnotes haben – wenn man es richtig macht – einen durchaus künstlerischen Aspekt. Es geht darum, handschriftliche Notizen und minimalistische Zeichnungen anzufertigen, während man einem Vortrag lauscht, einem Meeting beiwohnt oder ein Telefonat führt.

Das Anfertigen von Sketchnotes kann die Konzentration fördern und hilft dabei, vom passiven zum aktiven Zuhörer zu werden. Idealerweise erstellt man dabei seine kreativen Kritzeleien nicht völlig wahllos, sondern geht systematisch vor, um auch später noch zu wissen, was man sich da eigentlich notiert hat.

Bullet Journal: Die lebendige To-Do-Liste

Projektmanagement-Tools wie zum Beispiel Asana oder Trello haben ihre Daseinsberechtigung. Doch für viele funktioniert es noch besser, wenn sie ihre wichtigsten To-Do’s des Tages handschriftlich fixieren. Eine besonders interessante Möglichkeit ist das sogenannte Bullet Journal. Es handelt sich dabei gewissermaßen um eine Mischung aus To-Do-Liste und Tagebuch.

Im Bullet Journal schreibt man nicht bloß auf, was man tun muss und will. Hier kann man auch einen Überblick darüber festhalten, wie es einem an einem Tag ging. Bullet Journals können fertig gekauft werden, sodass sie nur noch auszufüllen sind. Für besonders kreative und individuelle Bullet Journals sollten diese aber in einem Blanko-Heft angefertigt werden.

Fazit zu analogen Trends

Abschließend lässt sich festhalten, dass auch Handschriftliches in unserer digitalen Welt immer noch einen gewissen Stellenwert hat. Es ist ein netter Kontrast zur Arbeit am Computer, wenn man mal den Stift in die Hand nimmt und im wahrsten Sinne des Wortes etwas zu Papier bringt.

Ausprobieren lohnt sich! Denn schnelle Fortschritte sind sowohl beim Handlettering als auch beim Führen eines Bullet-Journals beziehungsweise beim Anfertigen von Sketchnotes garantiert. Es macht Spaß, steigert die Konzentration und kann dabei helfen, den Alltag besser zu strukturieren.