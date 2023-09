Datacolor Spyder Checkr Video – Farbkontrolle für Videos

Der Farbmanagementspezialist stellt mit dem Spyder Checkr Video ein Farbreferenz-Tool für professionelle Videografen, Hybrid-Fotografen/Videografen und Content Creator vor, das aus fünf Farbreferenzkarten besteht. Vier davon werden in einem Etui geliefert, eine weitere in einer Schutzhülle. Der Neuzugang in der Spyder-Produktfamilie kann mit Video-Vektorskopen, Waveform-Monitoren und einer Vielzahl professioneller Videobearbeitungslösungen eingesetzt werden und soll für eine korrekte Farbwiedergabe und Belichtung sorgen. Mit dem Spyder Checkr Video ist es möglich, eine oder mehrere Kameras, Objektive und Sensorkombinationen farblich abzugleichen, um die Farbgenauigkeit der Aufnahme sicherzustellen und dadurch die digitale Nachbearbeitung zu optimieren und professionalisieren.



Bei der Darstellung in einem Vektorskope-Diagramm erzeugt die zum Patent angemeldete Spyder Checkr Video-Farbmusterkarte ein kreisförmiges Farbmuster in zwei Sättigungsstufen, sodass alle erfassten Farben – nicht nur Primär- und Sekundärtöne – auf einen Blick zu sehen sind.

Die Farbkarte umfasst 12 Farbfelder mit einem schwarzen und einem weißen Farbfeld in der Mitte sowie sechs Hauttonfeldern.

Zu den vier in einem Etui vormontierten Referenzkarten wird eine zusätzliche fünfte Farbkarte mit konventioneller Farbanordnung in einer Hülle geliefert. Alle Karten sind hochglänzend für eine höhere Farbsättigung, einen größeren Farbumfang und eine einfachere Erkennung von Streulicht.

Die Karten im Etui sind austauschbar. Dadurch können beispielsweise Karten des Spyder Checkr Video mit Farbkarten des Spyder Checkr Photo kombiniert werden, sodass Foto- und Videografen sich ihr individuelles Foto-/Videoreferenzwerkzeug zusammenstellen können.

Spyder Checkr Video ist ab sofort für 149 Euro bei Datacolor, Amazon oder autorisierten Fachhändlern erhältlich. Weitere Informationen über Spyder Checkr Video finden Sie hier.