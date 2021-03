Whitewall erweitert sein Ambassador-Programm um fünf Fotografen

Das Fotolabor Whitewall erweitert sein Ambassador-Programm um fünf internationale Fotografinnen und Fotografen – die französische Modefotografin Mary Ruffinoni, den amerikanischen Fotografen Andreas P. Verrios (besser bekannt als Mr. NYC Subway), die österreichische Fotografin Isabelle Bacher, den deutschen Fotografen Daniel Zielske und den in New York lebenden, deutschstämmigen Fotografen Karsten Staiger.

Mit den fünf Nuezugängen sind es nun insgesamt neun internationale Fotografinnen und Fotografen, die als Markenbotschafter Einblicke in ihre Arbeit mit WhiteWall-Produkten geben. Wer das Team noch weiter verstärken möchte, kann sich unter whitewall.com/ambassadors bewerben.

Pressemitteilung

Neue WhiteWall Ambassadors

Frechen, 08.03.2021. WhiteWall, das weltweit führende Fotolabor im Bereich hochwertiger Galerieprints erweitert heute sein, im letzten Jahr eingeführtes Ambassador Programm, um fünf weitere internationale Fotografinnen und Fotografen. Die neuen Mitglieder der Ambassador Community werden für viele spannende Einblicke in ihren Profi-Alltag und in die Arbeit mit WhiteWall Produkten sorgen.

Das Ende Oktober 2020 erfolgreich eingeführte WhiteWall-Ambassador Programm bekommt nun Verstärkung durch fünf zusätzliche, international bekannte Fotografinnen und Fotografen.

Mary Ruffinoni, Modefotografin aus Frankreich, gilt in der Branche als aufstrebende Newcomerin, die sich insbesondere bei bekannten Magazinen gerade einen Namen macht. Mary inszeniert ausdrucksstarke Protagonistinnen, die Mode elegant und minimalistisch präsentieren.

Um Menschen vor der Kamera geht es auch bei dem amerikanischen Fotografen Andreas P. Verrios – besser bekannt als Mr. NYC Subway. Andreas schafft es wie kein anderer, die New Yorker U-Bahn in all ihren spannenden Facetten abzubilden. Der Mensch spielt für ihn in dieser bunten Untergrund-Welt eine ganz besondere Rolle. Tänzer haben es ihm dabei besonders angetan. Seine Bild-Mischung aus Besonderem und Alltäglichem hat Mr. NYC Subway eine große Community im Social-Media-Bereich beschert.

Um ein gänzlich anderes Thema geht es bei Isabelle Bacher. Als Österreicherin mit norwegischen Wurzeln faszinieren Isabelle die Landschaften nördlich des Polarkreises. Ihre Fotos zeigen die Ästhetik der Arktis in allen ihren Facetten. Intention ihrer Arbeit ist es, die erstaunlichen und mächtigen Kräfte zu zeigen, die aus der Natur der Arktis hervorgehen. Dabei steht das Licht für sie immer im Fokus.

Um besondere Formen geht es auch bei dem deutschen Fotografen Daniel Zielske. In der Vergangenheit zusammen mit seinem Vater als Fotografen-Duo im Bereich Reise- und später auch Städtefotografie unterwegs, gehört mittlerweile auch das Thema Kunstfotografie zu seinem Portfolio. Daniels Schwerpunkt liegt dabei vor allem im Bereich der Buchprojekte.

Der in New York lebende, deutschstämmige Fotograf Karsten Staiger hat viele bekannte Größen aus unterschiedlichen Bereichen vor der Kamera gehabt. Sei es ein Shooting mit Robert Redford über den Dächer New Yorks oder die schillernde Inszenierung der Primaballerina Misty Copeland – immer erzählt Karstens Portfolio von seiner Liebe zu New York.

„Wir freuen uns sehr, dass unser neues Ambassador Programm so gut in der Branche angekommen ist“, so Alexander Nieswandt, Gründer und Geschäftsführer von WhiteWall. „Mit so einer großen Anzahl von spannenden Bewerbungen hätten wir niemals gerechnet. Ein großer Dank gilt hier vor allem unseren Kunden und auch potenziellen Interessenten, die Teil dieser neuen Ambassador Community werden möchten. Vielen Dank für das Vertrauen!”, ergänzt Nieswandt.

Mit den fünf neuen Ambassadors sind es nun insgesamt neun spannende internationale Fotografinnen und Fotografen, die für interessante Einblicke in die WhiteWall Produktwelt und vor allem in die Arbeit damit sorgen werden.

„Für uns als Marke ist Storytelling sehr wichtig und wer könnte die Vorzüge unserer Produkte besser erklären, als unsere Profis, unsere Markenbotschafter, die täglich damit arbeiten“, ergänzt Thomas Alscheid, Marketingexperte und Geschäftsführer WhiteWall.

Das Programm soll im 2. Halbjahr 2021 weiter ausgebaut werden.

Bewerben können sich interessierte Profifotografinnen und -fotografen direkt unter: whitewall.com/ambassadors