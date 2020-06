Webinare für Fotografen mit Silke Güldner

Am 22. Juni und 24. September 2020 bietet die Calumet Online Academy jeweils ein Webinar mit Silke Güldner zum Thema Honorargestaltung und Nutzungsrechte für Berufsfotografen an. Den Teilnehmern soll dabei mehr Sicherheit und eine Grundlage für die Kalkulation ihrer Honorare und Nutzungsrechte in der Auftragsfotografie vermittelt werden. In zwei dreistündigen Seminareinheiten geht es um die Honorare in der Auftragsfotografie, die Nutzungsrechte in der Jobpraxis und die Erstellung eines Angebots.

Das Webinar richtet sich an Profi- und Nachwuchsfotografen sowie an Quereinsteiger/Amateure, die ihre Arbeit im Auftragsmarkt anbieten, kalkulieren und verkaufen wollen. Die Teilnahmegebühr beträgt 99 Euro.

Silke Güldner berät seit gut zehn Jahren in Hamburg und München Fotografen und Selbständige aus der Kreativwirtschaft.

Seminarbeschreibung von Calumet

Fotografie im Ausverkauf?

Honorargestaltung & Nutzungsrechte für Berufsfotografen

Referentin: Silke Güldner

Ort: Webinarraum – Link wird kurzfristig zugeschickt

Block 1: Donnerstag, 24.9.2020 – 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Block 2: Donnerstag, 24.9.2020 – 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Teilnehmer: max. 12

Die Entwicklung der Honorare und die Vergütung von Nutzungsrechten für Berufsfotografen sind im Wandel. Von attraktiv bis absurd gestalten sich die Anfragen, Angebote oder Preisvorstellungen der Kunden. Trotzdem müssen Profifotografen souverän reagieren und ihre Arbeit angemessenen kalkulieren und verkaufen. Das allein ist schon eine Herausforderung, denn mit nur einem „Honorar für alles“ sind sie nicht konkurrenzfähig. Dazu kommt die mangelnde Bereitschaft vieler Kunden, für die umfassende Verwendung der Bilder eine Nutzungsgebühr zu bezahlen. Hier ist nicht nur Aufklärung seitens der Fotografen ein wichtiger Bestandteil in der Kommunikation mit Kunden, auch das Verhandlungsgeschick der Fotografen ist entscheidend.

Wie gelingt es, ein attraktives und professionelles Honorar zu definieren und zu verkaufen? Das Webinar geht auf die Entwicklung der Honorare und Nutzungsrechte für Auftragsfotografen ein und beleuchtet Hintergründe und Faktoren einer professionellen Honorargestaltung.

Die Themen des Webinars:

1. Honorare in der Auftragsfotografie

Grundlagen für die eigene Honorargestaltung

Verknüpfung von Positionierung und Preisbildung

2. Nutzungsrechte in der Jobpraxis

Nutzungsrechtekalkulation für die Angebotsphase

3. Angebotserstellung

Aufbau und Gliederung von Honoraren und Nebenkosten – Verhandlungsspielraum & Kommunikation

Die Webinar-Inhalte werden über die folgenden Methoden vermittelt:

Input und Präsentation

Analyse der eigenen Situation

Diskussion und Feedback

Zielgruppe:

Das Webinar richtet sich an Profi- und Nachwuchsfotografen sowie an Quereinsteiger/Amateure, die ihre Arbeit im Auftragsmarkt anbieten, kalkulieren und verkaufen wollen.

Workshopziel:

Ziel ist es, den Teilnehmern mehr Sicherheit und eine Grundlage für die Kalkulation ihrer Honorare und Nutzungsrechte in der Auftragsfotografie zu geben. Dabei wird ein Leitfaden für die Kalkulation erstellt, den die Teilnehmer für unterschiedliche Projekte und Kunden zugrunde legen können. Welche Rolle die Kommunikation mit Kunden in der Phase der Angebotsabgabe spielt, wird erläutert.

Für die Durchführung des Webinars verwenden wir Zoom: https://www.zoom.us

Bitte sei bei dem Webinar mit Video und Ton dabei, damit wir uns richtig austauschen können.

So kannst Du unseren Referenten direkt von Zuhause aus verfolgen und per Video, Audio oder Chat selber Fragen stellen.