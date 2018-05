New Face bei Adobe Stock: Illustrator und Visual Designer Jaye Kang

Adobe stellt im Rahmen der Reihe New Face bei Adobe Stock auch in diesem Monat wieder einen erfolgreichen Kreativen vor, der erst vor Kurzem zum Anbieter bei Adobe Stock geworden ist. Der Illustrator und Visual Designer Jaye Kang aus Düsseldorf, hatte schon mit elf Jahren seinen ersten Auftrag und zählt mittlerweile international bekannte Firmen wie NIKE, Gap und Disney zu seinen Auftraggebern. Charakteristisch für seine Arbeiten sind pralle Farben, Formen und Motive, die er fantasievoll und dynamisch miteinander verbindet.

Der aus Chongqing in China stammende Künstler Jaye Kang entwickelte bereits in seiner frühen Kindheit eine große Leidenschaft für das Zeichnen. Er träumte von der Veröffentlichung eines eigens illustrierten Bilderbuches und nahm schon früh an verschiedenen Comic-Wettbewerben teil, bei denen er sogar einige Preise gewann. Dadurch wurden die ersten Magazine und auch Marken auf ihn aufmerksam, und so erhielt er mit elf Jahren seinen ersten Auftrag für ein Comic-Magazin.

Damit war der Grundstein für seine Karriere als Illustrator gelegt. Nach einem einjährigen Zeichenkurs in Peking erhielt Jaye einige Werbeaufträge verschiedener Marken, die seine Leidenschaft für diese Arbeit entfachten. Mit 23 Jahren fasste er dann den Entschluss, ein Studium im Bereich Kommunikationsdesign/Illustration an der Folkwang Universität der Künste in Essen aufzunehmen.

Die Studienzeit nutzte Jaye, um weiter an seinem persönlichen Stil zu feilen und ihn zu perfektionieren. „Ich zeichne gerne abstrakt und arbeite bei meinen Illustrationen meist mit verschiedenen Mustern und Texturen“, erzählt er. Zu seinen bevorzugten Motiven zählen vor allem Tiere, Natur und Monster, aber auch an „unvorstellbaren Geschichten“ – wie er selbst sie nennt – findet er großen Gefallen. Besonders auffallend sind neben den bunten, fantasievollen Motiven die knalligen Farben: „Die Farbauswahl ist mir sehr wichtig, denn farbige Arbeiten vermitteln sofort gute Laune“, so Jaye. Eine spezielle Inspirationsquelle nennt er nicht – vielmehr inspiriert ihn alles aus dem Leben, egal ob laut, ruhig, drinnen oder draußen.

Mit der Zeit eignete sich Jaye einen unverwechselbaren Stil, seinen ganz persönlichen Workflow und seine individuelle Technik an. „Ich illustriere gerne sowohl mit Bleistift auf Papier, als auch digital oder beides zusammen.“ Die auf Papier entstandenen Zeichnungen scannt er ein, um sie am Computer mit Adobe Illustrator CC weiter zu bearbeiten. Zudem nutzt er Adobe Photoshop CC, Animate CC und ein Intuos Tablet, um verschiedene Texturen und Elemente zusammenzufügen.

Dank seines außergewöhnlichen Stils gelang es Jaye, nicht nur viele namhafte internationale Marken wie NIKE, Comdirect, Disney, Bertelsmann, IKEA und GAP als Kunden zu gewinnen, sondern auch einige Preise abzuräumen, wie beispielsweise den Asia Design Prize oder den Indigo Design Award 2018.

Künstlerisches Neuland hat Jaye, der immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Projekten ist, kürzlich betreten, indem er Anbieter bei Adobe Stock wurde: „Das war ein ganz neuer Bereich für mich, in dem ich sehr gerne arbeiten wollte“, erzählt Jaye. „Bei der Erstellung der Illustrationen für Adobe Stock versuche ich, unterschiedliche Themen zu bedienen, damit sie in vielen verschiedenen Situationen verwendet werden können.“

Anderen Kreativen rät Jaye: „Jeder Illustrator hat eine eigene Geschichte, ein persönliches Ziel und einen individuellen Stil. Das Wichtigste ist es, dass jeder eben genau das macht, was ihm liegt – denn erfolgreich sein können wir nur bei dem, wofür unsere Leidenschaft brennt.“

Neugierig geworden? In Jayes Adobe Stock Portfolio finden Sie noch mehr der bunten Werke von Illustrator und Visual Designer Jaye Kang. Außerdem können Sie sich bei der Erstanmeldung bei Adobe Stock zehn Downloads zum Testen sichern – falls Sie Lust bekommen haben, selbst kreativ zu werden. Für weitere Inspirationen aus der Community folgen Sie Adobe Stock auf Instagram.