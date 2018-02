Jetzt bewerben für Adobe Creative Residency Programm

Derzeit läuft die Bewerbungsphase für das Adobe Creative Residency Programm, bei dem talentierte Künstler und Künstlerinnen aus den USA, Kanada, Deutschland und erstmals auch Großbritannien und Nordirland die Möglichkeit erhalten, ein Jahr lang mit Unterstützung durch Adobe an ihrem kreativen Wunschprojekt zu arbeiten. Interessierte können sich noch bis zum 25. Februar über ein Online-Anmeldeformular für die Creative Residency 2018, die im Mai beginnt und ein Jahr dauert, bewerben. Gesucht werden in diesem Jahr Kreative aus den Bereichen Fotografie, Digitales Zeichnen und Malen, Grafikdesign (Digital und Print), UI/UX-Design und Online-Video. Ideale Bewerber stehen noch am Anfang ihrer Karriere.

Creative Residents erhalten ein volles Gehalt entsprechend ihrer Qualifikation und ihrem geografischen Standort. Adobe übernimmt auch die Reise- und Projektkosten, die während der Teilnahme am Creative Residency-Programm entstehen – einschließlich benötigter Hardware. Dafür müssen Creative Residents auch einige Voraussetzungen – wie beispielsweise das fließende Beherrschen der englischen Sprache in Wort und Schrift sowie die Bereitschaft, zu verschiedenen Konferenzen zu reisen – erfüllen. Auch müssen sie sich in aller Regel während eines Jahres ausschließlich dem vereinbarten Projekt widmen. Zudem wird der umfassende Austausch mit anderen Kreativen über ihre Fortschritte, Erkenntnisse und Ergebnisse erwartet.

Für das Creative Residency Programm 2017 wurden Julia Nimke und Rosa Kammermeier als erste Deutsche ausgewählt. Adobe hat mit beiden Teilnehmerinnen über Ihre bisherigen Erfahrungen als Creative Residents gesprochen. Diesen Rückblick finden Sie (auch als Video) auf dem Creative Connection Blog, ebenso wie weitere Informationen zu Adobes Creative Residency Programm.