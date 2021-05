Infoveranstaltung zu geplanter Kollektiv-Bildlizenz für Social-Media-Plattformen

Anlässlich des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens zur Urheberrechtsreform planen der Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA) und die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst (VG Bild-Kunst), den Betreibern von Social-Media-Plattformen eine erweiterte Kollektivlizenz für den privaten Upload professioneller Bilder anzubieten. Dadurch sollen die Plattformbetreiber Rechtssicherheit und die Urheber und Rechteinhaber neue Einnahmen erhalten.

Beide Organisationen informieren am 10. Juni 2021 in der Zeit von 10.00 bis 11.30 Uhr in einem virtuellen Meeting über ihr Vorhaben. Interessierte können sich per E-Mail anmelden.

Pressemitteilung

INFOVERANSTALTUNG: STATUS QUO ZUR EINFÜHRUNG EINER KOLLEKTIVLIZENZ FÜR SOCIAL-MEDIA-PLATTFORMEN

Berlin, 20.05.2021 – Die Urheberrechtsreform befindet sich auf der Zielgeraden. Der BVPA und die VG Bild-Kunst planen, den Plattformbetreibern eine erweiterte Kollektivlizenz für den privaten Upload professioneller Bilder anzubieten. In einer virtuellen Veranstaltung für Fotograf*innen und Bildagenturen am 10. Juni 2021 möchten die beiden Organisationen umfassend über das Thema informieren.

Das Gesetzgebungserfahren zur Urheberrechtsreform ist nahezu abgeschlossen (siehe hier). Damit sind auch die Rahmenbedingungen für eine erweiterte Kollektivlizenz für private Bild-Uploads auf Social-Media-Plattformen weitestgehend festgelegt. Der Bundesverband Professioneller Bildanbieter (BVPA) und die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst (VG Bild-Kunst) sehen in einer umfassenden Lizenzierung die Möglichkeit, den Interessenausgleich der Stakeholder herzustellen.

Die Lösung bietet einerseits den Plattformen vertragliche Rechtssicherheit in einem der wichtigsten Werkbereiche. Denn damit wäre die Verwendung professioneller Bilder Dritter, die derzeit von Privatpersonen häufig missbräuchlich hochgeladen werden, vollständig abgedeckt.

Andererseits stellt die erweiterte Kollektivlizenz Urheber*innen und Rechteinhaber*innen eine neue Erlösquelle zu einem bislang unüberschaubaren Markt in Aussicht. Damit entspricht das Modell den Vorgaben der EU-Urheberrechtsreform, deren Ziel es ist, das Wertschöpfungsgleichgewicht zwischen Inhaber*innen von Urheberrechten auf der einen Seite und Plattformbetreibern mit Millionen-Gewinnen auf der anderen Seite herzustellen.

Weil es noch immer viele Unsicherheiten und Fragen bezüglich der Auswirkungen der Reform allgemein sowie zur Ausgestaltung der Plattformlizenzierung im Speziellen gibt, planen BVPA und VG Bild-Kunst nun eine gemeinsame Informationsveranstaltung.

Das kostenfreie virtuelle Meeting findet am 10. Juni 2021 in der Zeit von 10.00 bis 11.30 Uhr statt und kann vom internetfähigen PC oder Mac angewählt werden.

Einleitend wird Dr. Urban Pappi, geschäftsführender Vorstand der VG Bild-Kunst, den aktuellen Stand präsentieren und die Rahmensetzung durch die Urheberrechtsnovelle skizzieren.

Im Anschluss an den Vortrag stehen Vertreter*innen von VG Bild-Kunst und BVPA für Rückfragen und Anmerkungen zur Verfügung.

Ihre Anmeldung schicken Sie bitte an .

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Über die VG Bild-Kunst

Die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst wurde 1969 gegründet. Sie ist die deutsche Verwertungsgesellschaft für Urheber*innen, die Werke im visuellen Bereich schaffen. Sie vertritt für weltweit rd. 185.00.000 Künstler*innen die Exklusivrechte und das Folgerecht. Im Bereich „Bild“ nimmt sie für rd. 180.000 deutsche und internationale Fotograf*innen, Grafiker*innen und Designer*innen hauptsächlich gesetzliche Vergütungsansprüche wahr. Für die der mehr als 63.000 eigenen Mitglieder hat bereits 2019 die Mitgliederversammlung beschlossen, die Rechte aller Bildurheber*innen zur Plattform-Lizenzierung in die Wahrnehmungsverträge aufzunehmen. Auch Bildagenturen, Verlage und Filmproduzenten werden von der VG Bild-Kunst vertreten.

Über den BVPA – Bundesverband professioneller Bildanbieter

Der BVPA wurde 1970 in Berlin als Interessenvertretung für deutsche Pressebild-Agenturen und Bildarchive gegründet. Heute ist der BVPA führende Instanz in Deutschland und dem europäischen Raum für alle Fragen rund um visuelle Inhalte und vertritt kleine und große Bildanbieter in ganz Europa. Der Verband repräsentiert außerdem die Interessen von Unternehmen, die bildagenturnahe Services anbieten, z.B. technische und juristische Dienstleistungen wie Keywording, Rechteverfolgung und Vertrieb. Derzeit hat der BVPA über 80 Mitglieder.

Kontakt VG Bild-Kunst

Dr. Urban Pappi | Geschäftsführender Vorstand VG Bild-Kunst

Weberstr. 61 | D-53113 Bonn

pappi@bildkunst.de | www.bildkunst.de

Kontakt BVPA

Mathias Jahn | Geschäftsstellenleitung BVPA

Bergstr. 92 | D-12169 Berlin

jahn@bvpa.org | www.bvpa.org