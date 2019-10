Fotokurs im Odenwald: Highspeedfotografie

Die Fotoschule des Profifotografen Harald Bauer in Höchst im Odenwald veranstaltet am 16. und 17. November einen zweitägigen Workshop mit Daniel Nimmervoll zum Thema Highspeed-Fotografie von Flüssigkeiten. Daniel Nimmervoll ist Experte auf diesem Gebiet und verrät nicht nur die Aufnahmetechnik für seine einmaligen Bilder, er erklärt auch genau, worauf es bei der Tropfflüssigkeit ankommt und gibt den Teilnehmern seine Rezepturen preis.

Nach einer kurzen Theorieeinheit am ersten Tag geht es in einem praktischen Teil zunächst um die klassischen Tropfen auf Tropfen (TaT) mit Spiegelung. Danach werden die Teilnehmer die faszinierenden Gebilde anwachsen lassen (XXL TaT), außerdem befassen sie sich mit den Kronen. Am zweiten Tag lassen sie mithilfe der von Nimmervoll selbst entwickelten Düsen mehrfarbige Skulpturen entstehen. Am Ende dieses zweiten Tages zeigt Nimmervoll den Teilnehmern, wie er seine Bilder in Photoshop bearbeitet.

Die Teilnahmegebühr beträgt 359,- Euro pro Person. Die Gebühr beinhaltet das Trainerhonorar, die hochwertige Seminarunterlage, Einsatz der Verbrauchsmaterialien, alkoholfreie Getränke während des Workshops und ein Mittagessen an beiden Tagen, jedoch keine Übernachtung. Den Teilnehmern stehen Objektive, Blitzgeräte, Aufheller und Stative während der Veranstaltung kostenlos zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 8 Personen begrenzt. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der Fotoschule von Harald Bauer.