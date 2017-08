Fotografen-Porträt: Landscape- und Lifestyle-Fotograf Michael Schauer erfolgreich bei Adobe Stock

Dass man auch ohne eine klassische Ausbildung als Fotograf erfolgreich sein kann, zeigt der 26-jährige Münchner Soziologie- und Philosophiestudent Michael Schauer. Der Quereinsteiger und Autodidakt gehört zu den Newcomern bei Adobe Stock und verkauft seine Bilder bereits in der Premium Collection. Auch auf Instagram kommt sein besonderer Bildstil gut an. Dort folgen ihm bereits über 50000 Menschen. Adobe Stock hat den Fotografen getroffen, um mit ihm über seinen Erfolg und Werdegang zu sprechen.

Am Anfang stand natürlich die naheliegendste Frage: Wie kommt man als Student der Geistes- und Sozialwissenschaften zur Stockfotografie als Nebenerwerb? Die Antwort von Michael Schauer legt die Vermutung nahe, dass eine künstlerische Veranlagung die treibende Kraft ist:

„Ich suchte nach einer neuen kreativen Herausforderung. Zuvor hatte ich viel Musik gemacht – in Bands gespielt und war auch solo aufgetreten. Das Ganze ging stilistisch in Richtung der isländischen Band Sigur Rós. Leicht düsterer, elegischer Ambient-Dream-Pop … Ich kann das immer schlecht beschreiben. Jedenfalls kam dann die Fotografie in mein Leben. Zunächst hatte ich einfach Spaß daran, mit dem Handy coole Fotos zu machen, und bekam eigentlich auf Anhieb sehr positives Feedback. Inspiration holte ich mir bei Instagram, wo ich auf die Landschaftsfotografen der neuen Schule, wie Max Muench , aufmerksam wurde“.

Trotz des bisherigen Erfolges findet es der Newcomer wichtig, sich kreativ weiterzuentwickeln. „Man muss seine ‚creative boundaries‘ einfach mal abstreifen können und sich fragen, welche Perspektiven es von einem Motiv noch nicht gibt. Daher experimentiere ich seit einigen Monaten nun auch mit der Drohnenfotografie, um mich selbst einer neuen Challenge zu stellen.“

Als Landschaftsfotograf, der eine intensive Beziehung zur Natur hat, ist Michael Schauer immer auf der Suche nach faszinierenden Motiven. Diese findet er beispielsweise in Island, wohin er kürzlich mit anderen Fotografen reiste, die er über Instagram kennengelernt hat. Darüber berichtete er im Interview:

„Natur ist Erholung und bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Und faszinierende Natur gibt es in Island natürlich en masse. Es gibt dort so viele faszinierende Motive, dass man eigentlich keine schlechten Fotos machen kann. Dennoch ist Planung selbstverständlich wichtig. Vor unserem Trip haben wir eine gemeinsame Karte bei Google Maps eingerichtet, um unsere Spots einzutragen und die Route zu planen. Auch Instagram lässt sich sehr gut als Tool verwenden, um sich von anderen Accounts inspirieren zu lassen und im Vorhinein die schönsten Places to go auszuchecken.“

Seinen Nebenjob empfindet der Stock-Fotograf keineswegs als anstrengend, was sicherlich auch zu seinem erfolg beiträgt. „Auch Anbieter bei Adobe Stock zu werden, eröffnet mir ganz neue Perspektiven. Zum einen ist es natürlich schön, mit dem Material, das ich anbiete, Geld zu verdienen. Zum anderen bietet es mir die spannende Möglichkeit, mich in puncto kommerzieller Fotografie weiterbilden zu können.“, berichtet er. „Inzwischen entdecke ich auch öfter Motive, bei denen ich mir denke: ‚Das wäre jetzt ein geeignetes Stockmotiv‘. Im Stockbereich funktionieren Bilder sehr gut, die in vielen Situationen eingesetzt werden können, also Interpretationsspielräume lassen. Was ich bei meinen Motiven auch als essentiell erachte: Mit Stimmungen und Emotionen arbeiten. Das macht jedes Motiv gleich viel besonderer.“

