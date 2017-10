Vom 11.–15. Oktober 2017 findet in München wieder das Festival für aktuelle Dokumentarfotografie Fotodoks statt, das sich seit 2008 zum größten Festival für Dokumentarfotografie im deutschsprachigen Raum entwickelt hat. 2017 präsentiert sich Fotodoks in einem Raum für zeitgenössische Kunst: In der Lothringer13 Halle & Room sind die umfangreiche Gruppenausstellung, die Veranstaltungen des Rahmenprogramms und ein Café mit Fotobüchern zum Schmökern an einem Ort versammelt.

Gastland des diesjährigen Festivals ist sind die USA. Die Ausstellung „ME:WE“ zeigt 17 fotografische Positionen zum Spannungsverhältnis zwischen Individuellem und Kollektivem. Gemeinsam mit 15 FotografInnen aus den USA und dem deutschsprachigen Raum wird fünf Tage reflektiert und diskutiert. Vom Präsidenten der Fotografenagentur Magnum, Thomas Dworzak, über den vielseitigen amerikanischen Fotografen und Autor Tim Davis bis hin zu Sofia Valiente, Preisträgerin des World Press Photo Awards, werden zahlreiche Gäste aus den USA und dem deutschsprachigen Raum anwesend sein.

Zum Rahmenprogramm gehören darüber hinaus Workshops und Filmvorführungen. Unter anderem leitet der US-amerikanische Fotograf Mark Steinmetz einen Workshop. Mit „united states 1“ hat er in der Lothringer13 derzeit seine erste umfangreiche Werkschau in Deutschland und wird die Folgeausstellung „united states 2“ am 12. Oktober 2017 im Zuge von Fotodoks im Amerikahaus eröffnen.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten zum Fotodoks-Festival.

Fotodoks – Festival für Dokumentarfotografie: Teilnehmende FotografInnen

Endia Beal (USA)

Michael Danner (D) *

Tim Davis (USA) *

Thomas Dworzak (D) *

Annie Flanagan (USA) *

Gregory Halpern (USA)

Paul Kranzler (A) *

Kristin Loschert (D) *

Mike Mandel und Chantal Zakari (USA) *

Harris Mizrahi (USA) *

Stefanie Moshammer (A) *

Andrea Ellen Reed (USA) *

Richard Renaldi (USA)

Ruddy Roye (USA)

Lisa Riordan Seville und Zara Katz (USA) *

Sofia Valiente (USA) *

Christina Werner (A) *

* = anwesend während des Festivals